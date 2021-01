Ministro iraní pide a Trump que evite “trampa” de Israel para provocar una guerra

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, instó el sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a no dejarse “atrapar” por un supuesto plan israelí para provocar una guerra mediante ataques a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Irak.

Javad Zarif realizó estas declaraciones en el aniversario de la muerte del general iraní Qassem Soleimani por un ataque con aviones no tripulados en Irak. No hubo ningún comentario inmediato por parte de Israel.

“La Inteligencia de Irak indica que los agentes provocadores israelíes están planeando ataques contra los estadounidenses, poniendo a un Trump saliente en un aprieto con un falso ‘casus belli'”, escribió Zarif en su cuenta de Twitter.

“New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli. Be careful of a trap, @realDonaldTrump . Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs”.