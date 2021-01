OMS insta a la población a no mezclar dosis de diferentes vacunas contra la Covid-19

Este jueves la directora de inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Kate O’Brian, dijo que no recomiendan que las personas se apliquen dosis distintas, de las vacunas contra la Covid-19, por lo que todas deberían ser de los mismos fabricantes.

“Podría haber ciertas consideraciones prácticas, en algunos países en los que no quedara otra opción sería mejor vacunarse con dos productos diferentes a no hacerlo, pero en principio no lo recomendamos”, señaló O’Brian.

En el mismo foro, el mexicano Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos que estudia las nuevas vacunas para la OMS, añadió que es recomendable no recibir vacunas contra otras enfermedades hasta pasadas dos semanas de recibir la destinada a proteger contra el coronavirus SARS-CoV-2./SYGA

Con información de Unión Radio

Foto: @apnews