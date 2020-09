Papa critica a quien quiere adueñarse de vacunas de coronavirus

El papa Francisco criticó a quienes quieren sacar ventajas políticas y económicas de la pandemia del coronavirus que afecta al mundo al apropiarse de las vacunas.

“La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia golpea a todos; podemos salir mejores si buscamos todos juntos el bien común. Si no saldremos peor”, dijo Francisco.

“Lamentablemente, asistimos al surgimiento de intereses partidistas. Por ejemplo, hay quien quisiera apropiarse de posibles soluciones, como en el caso de las vacunas. Algunos aprovechan la situación para fomentar divisiones: para buscar ventajas económicas o políticas, generando o aumentando conflictos. Otros simplemente no se interesan por el sufrimiento de los demás, pasan por encima y van por su camino”, añadió.

El Papa señaló que “la respuesta cristiana a la pandemia y a las consecuentes crisis socio-económicas” debe basarse en un amor que fructifique “a las familias y las amistades”.

Por otra parte señaló que también “las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas” para “construir una ‘civilización del amor’”.

“Sin esta inspiración, prevalece la cultura del egoísmo, de la indiferencia, del descarte”, argumentó.

Justificó que “un virus que no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales y políticas debe ser afrontado con un amor sin barreras, fronteras o distinciones” porque así se podrán construir “estructuras sociales” que animen a la gente a compartir y no a competir, a “incluir a los más vulnerables y no descartarlos”.

Foto: vía El Nuevo Heral