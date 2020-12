Turquía exige que viajeros venezolanos dispongan de prueba PCR negativa

El ministro de Salud de Turquía, Fahrettin Koca, anunció que todos los viajeros venezolanos deben disponer de una prueba PCR negativa para demostrar que no tienen coronavirus.

“Todos los pasajeros que lleguen a Turquía a partir del lunes 28 de diciembre por vía aérea deben mostrar una prueba PCR negativa realizada en las últimas 72 horas”, indicaron en las redes sociales.

A partir del 30 de diciembre, el mismo documento se exigirá también a los viajeros que llegan por tierra o por mar, y la medida se mantendrá inicialmente hasta el 21 de marzo.

“Quienes no disponen de un test PCR negativo no podrán subir a aviones con destino a Turquía”, advirtió y señaló que “quienes no pueden mostrar un test en el control de entrada al país quedarán confinados en cuarentena en su domicilio”.

Con información El Nacional

Foto: Unsplash free pics