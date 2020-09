Casos de COVID-19 en Lara ascienden a 1.141

Este viernes la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, informó sobre 27 nuevos casos comunitarios de coronavirus en la región, de los cuales, ocho fueron femeninos y 19 masculinos.

Explicó que del total, 1.069 pertenecen a la región, mientras que, 72 son provenientes de otros estados. “Los atendemos como a un larense. Con todos sus protocolos y medicinas para que se vayan curados a sus estados”, dijo Meléndez.

Con esta nueva cifra el total de contagios confirmados en Lara se eleva a 1.141, de ellos, 756 se han recuperado, 373 se mantienen activos y 12 han fallecido.

Gasolina

Por otra parte, el General Enrique José Arocha, comandante de la ZODI Lara, aseguró que con el plan Pico y Placa, las colas en las estaciones de servicio “han disminuido notablemente”, y reiteró que no es necesario que los ciudadanos hagan colas innecesarias.

“Todavía permanecen colas innecesarias en algunos sectores (…) No hagan colas que no sean necesarias. No se establezcan en un determinado sitio por varias horas a esperar a que vengas los organismos de seguridad a desintegrarlas. No es necesario”, indicó.

Sharon Guédez

Foto: vía Instagram Carmen Meléndez