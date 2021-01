Caza y tala colocan en riesgo a las aves de “Parque del Oeste” en Barquisimeto

La crisis económica y escasez de gas doméstico pasa factura a las aves, ya que su hábitat es alterado debido a la tala indiscriminada de árboles, que posteriormente van a parar a los fogones, poniendo en peligro la biodiversidad y calidad de los bosques xerófilos.

A eso se suma la cacería de especies vivas para ornato y para consumo, por parte de personas quienes se justifican la caza por la crisis económica.

En el parque Francisco Tamayo, situado al oeste de Barquisimeto, poco más de 500 árboles han sido cortados, según censo de guardaparques.

Esas prácticas son rechazadas por ecologistas entre, ellos, José De Sousa Infante, quien refirió – en nota de prensa- que el 10 de enero es el Día de las aves. Aunque, la fecha no es recocida por las organizaciones ambientales el país, apunta.

Mantiene la esperanza que a futuro se logre instaurar el día de las aves del semiárido o el día de las aves amenazadas.

El parque Francisco Tamayo, es un pequeño paraíso para la observación de aves y reptiles describió. Es uno de los últimos hábitats xerofíticos de Barquisimeto, dijo.

Expresó que la tala y la caza son delitos ambientales y no se deben tolerar. La situación demanda vigilancia policial para detener a los cazadores, generalmente armados con fondas chinas y tramperos.

Especies del parque

Entre las especies que se pueden apreciar en el parque Francisco Tamayo se encuentran el Alcaraván, mide 33 cms, se alarma con facilidad y emiten sonidos estridentes (keks). Alertan sobre la cercanía de personas o predadores, describe De Sousa Infante.

Guacharaca del norte, mide 53cms, tiene un canto fuerte, vive en grupos, se alimenta de hojas, frutos y semillas. Es una de las aves más perseguidas en el parque por los cazadores para consumo.

Turpial, mide 24 cms. Es el ave nacional de Venezuela, vive solo o en parejas, emite un canto o silbido fuerte, melodioso y repetido.

Cardenal coriano, mide 19cms. Y es el ave emblemática del estado Falcón. Fue el emblema de los Cardenales de Lara; que lo sustituyó por el cardenal de San Luis. Pese a las notables diferencias de tamaño y aspecto Es confundido frecuentemente con el Cardenalito de Venezuela.

Atrapamoscas Sangre de Toro, mide 13 cms. Tiene corona y cresta corta de color rojo. Es confundido con el Cardenalito de Venezuela. Existe una subespecie en la parte sur de Suramérica que emigra hasta Colombia y Venezuela durante el invierno.

Gonzalito, mide 20cms, ave muy demandada para el comercio de ornato.

Dara, mide 46 cms, se alimentan de substancia animal o carroña. Emiten una serie de llamadas cortas, parloteadas y estridentes.

Perdiz Encrestada, mide 20cms. Es la única perdiz de campos abiertos, abundaba en el Parque del Oeste, pero por su carne, muy apetecida por cazadores.

Perico Cara-sucia, mide 25 cms. vive en grupos de 4 a 20 individuos. Emite llamadas fuertes, metálicas, parloteadas, claras.

Es el perico más traficado en el estado Lara, Por tanto, muy comercializado en mercados y calles de Barquisimeto, denuncia De Sousa Infante.

Viguito, vivito o periquito mastrantero, mide 13 cms. vive en parejas, se alimenta de frutas, semillas de hierbas y otras plantas. Es muy demandando para el comercio de mascotas en Barquisimeto.

Guacamayas de Lara

Guacamaya Maracaná, mide 51 cm. Es la tercera más pequeña del país de un total de siete especies. Es la única guacamaya reportada en los municipios Iribarren y Palavecino del estado Lara.

De Sousa Infante explica que esta especie emite llamadas de tono más alto que el de las guacamayas de mayor tamaño. Visitan el “Parque del Oeste” en busca de alimentos, pero no pernoctan, ni se reproducen, por la falta de árboles altos o agujeros para anidar.

Se ha propuesto la instalación de nidos artificiales y la siembra de palmas, del ecologista.

Atrapamoscas Cristofué: Conocido como Cristofué, emite en tono melodioso, irritado o regañón, acentuado en la última sílaba. Mide 21.6 cms

Guardeama propone

La Fundación Guardeam plantea la ejecución de un programa de recuperación de poblaciones de Alcaraván, Dara y Perdiz, ya que en el parque existen pocos ejemplares de estas especies.

En tal sentido, sugiere un programa con apoyo de diversidad biológica del MINEC, para traer aves del parque Cerro Saroche o del monumento natural Lomas de León, para evitar la consanguinidad y aumentar las poblaciones.

Nidos artificiales para guacamayas Maracaná

El parque es visitado por bandadas pequeñas de guacamayas maracanás, pero no se observan nidos de estas en el parque, porque no existen palmeras, y en los arboles altos no existen cavidades para andar.

Los psitácidos (loros, pericos y guacamayas) no construyen nidos, sino que utilizan los agujeros naturales en palmas y otros árboles de porte alto. Fundación Guardeam, propone la instalar nidos artificiales para su reproducción dentro del parque Francisco Tamayo.

@aurarosacastillo.

Fotos: Iván Piña Tores, Eduardo Fréitez Gassan