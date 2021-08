Eldi Montero: Comerciantes iribarrenses en situación de total indefensión ante la arremetida terrorista-judicializada de Fospuka

“En el último año, concretamente desde el mes de octubre del 2020, los comerciantes barquisimetanos hemos estado viviendo prácticamente en una especie de absoluto estado de indefensión ante las acciones que ha emprendido, y pretende seguir emprendiendo, la empresa Fospuka, concesionaria del Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario en Barquisimeto”.

Quien de esa manera se expresó fue Eldi Montero, presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara, al declarar a EL INFORMADOR VENEZUELA acerca de “esta especie de ola persecutoria terrorista-judicializada a que nos tiene sometidos la referida empresa Fospuka”.

Precisó Montero que se trata de una situación conflictiva que no es nueva, y que todo tiene su origen en la pretensión del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (Imaubar) “de querer cobrarnos una tarifas exageradamente leoninas por el servicio del Aseo Urbano”.

-Nosotros no nos negamos a pagar ésa o cualquier otra tarifa de algún otro servicio municipal, siempre y cuando dichas tarifas se mantengan dentro de los montos que sean sensatamente razonables.

-Y, por cierto, resulta que a nosotros quien nos está cobrando es Fospuka, que no es la responsable del servicio de Aseo Urbano, sino que es una concesionaria del referido servicio, el cual le fue entregado por la Alcaldía del Municipio Iribarren.

Terrorismo judicial…

Profundizando en el tema, aseveró Montero que “ahora, estamos siendo sometidos a una especie de terrorismo judicial, con una concesionaria, Fospuka, que ha amenazado públicamente con embargar a las empresas que no cancelen tales tarifas, y ya tienen demandada a una de ellas.

¿Cuál es la referencia para estimar la tarifa del Servicio de Aseo Urbano?

-Bueno, estas tarifas las están aplicando de acuerdo con el tamaño en metros cuadrados del terreno que ocupe la empresa objeto del cobro.

-Pero es que resulta que son muchas las empresas que apenas ocupan una parte del terreno en el que se hallan situadas, en razón de lo cual no se les puede pasar factura por una cantidad que incluya a todo el terreno, pero eso es lo que está ocurriendo.

-Otro ejemplo que le grafico: A un conocido hotel del centro de la ciudad, el 68 por ciento de sus ingresos se le va únicamente en pagar las tarifas que le cobra Fospuka, pero que, por supuesto, son tarifas establecidas por Imaubar, es decir, por la Alcaldía de Iribarren, pues.

-Ahora bien, nosotros no estamos pidiendo descuentos, sino tarifas nuevas pero razonables para nuestros locales comerciales, y, si fuere posible, que sean tarifas consensuadas, es decir, que al menos se oiga previamente a los comerciantes.

Imposible hablar con Imaubar

Al preguntársele si ellos, como Cámara de Comercio, habían tratado de gestionar algún dialogo o alguna conversación con IMAUBAR, en aras de limar tal desencuentro, expresó:

-Mire, en octubre del año 2.020, logramos conversar con los representantes de IMAUBAR…

¿Y qué pasó…?

-Bueno, que nos dijeron que ellos nos podían ofrecer un descuento del 50 por ciento sobre los ingresos de ese año 2.020, pero siempre y cuando lo pagáramos en divisas, o en petros.

-Ante esa situación, no pudimos llegar a ningún acuerdo, pese a que, desde entonces, nosotros hemos hecho continuas gestiones para nuevas conversaciones, pero, parece mentira y aunque usted no lo crea, no nos ha sido posible hacer algún otro contacto.

-Incluso, hasta este momento, hemos enviado a la Alcaldía de Iribarren cinco correspondencias en solicitud de un diálogo, pero no hemos recibido hasta ahora ninguna respuesta.

Reinaldo Gómez

