En Lara el plan de abastecimiento generó más caos que solución

Pese a las declaraciones del ministro El Aissami, quien aseguró que las 1.571 estaciones de servicio que operan en el territorio nacional estarían operativas este lunes desde las 6:00 am, en Lara esto no ocurrió.

La jornada comenzó llena de “incertidumbre y desorden”, ya que muy pocas estaciones de servicio se encontraban operativas mientras largas colas reinaron en la ciudad.

Keila Ugel comentó que “desde las 4:00 am estoy haciendo la cola porque supuestamente a las 6:00 am comenzaban a surtir, pero no fue así”.

Ante el llamado de las autoridades a despejar la cola los conductores con terminales de placa distintos a la asignada para hoy comentan que no se moverán de allí, “Algunos tenemos aquí más de 40 días, no nos vamos a ir, aquí vamos a esperar que nos surtan de gasolina”.

Sin embargo, el Secretario General de Gobierno, Adolfo Pereira confirmó luego que en Lara, el Plan de Abastecimiento de gasolina hará excepciones esta semana al permitir que surtan vehículos con placas que no corresponden al día.

Por otra parte en horas de la mañana las estaciones de servicio Premium tuvieron que amoldarse al plan “pico y placa” y surtir solamente a las placas con terminal 1 y 2, lo que generó incomodidad en quienes esperaban en las colas.

Horas después de esto, Pereira también anunció que en el estado hará excepciones esta semana al permitir que surtan vehículos con placas que no corresponden al día.

Finalmente señaló que 70-80% de las estaciones de servicio en Lara fueron abastecidas con gasolina por lo que esperan ir progresivamente cumpliendo con el plan de abastecimiento.

Douleydis Romero