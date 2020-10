Falleció el periodista larense Juan José Peralta

Este martes falleció a causa del Coronavirus el periodista larense Juan José Peralta, profesional vinculado a diferentes sectores de la sociedad, gremios y medios de comunicación social.

‘Popeye’ como se le conocía en el círculo periodístico y entre sus amigos, fue un bohemio, culto, poeta, escritor y mejor persona, solía irse de ronda por diferentes negocios de Caracas al lado de Miguel Otero Silva, Arturo Uslar Pietri, Oscar Guaramato, Luis Pastori, Alberto Quiroz Corradi, Héctor Mujica, Cayetano Ramírez, y otros notables de las letras.

Les acompañaba en esas aventuras donde las anécdotas florecían periodistas de la nueva generación de esa época del diario El Nacional donde “Popeye” laboró junto con el recordado Héctor Landaeta.

Nacido en Humocaro Bajo y criado en Barquisimeto, mostró siempre su inquietud como escritor. Cursó estudios de periodismo en la Universidad Central de Venezuela.

Como profesional del periodismo laboró en diferentes medios de comunicación social en Caracas y ejerció como redactor en diarios del interior el país.

Al Regresar a Barquisimeto se desempeñó como jefe de información del Diario El Informador, y también fue director de información de la Gobernación del estado Lara.

Dedicó tiempo al ejercicio de la docencia universitaria y dictó cátedra de buen periodismo en la radio, donde compartió con jóvenes comunicadores sociales, a quienes impartió siempre sus sabias enseñanzas en redacción y cobertura de fuentes.

Juan José Peralta dejó a la historia del periodismo un gran legado. Orgulloso de su reciente libro “Esos Muertos Míos”, el cual bautizó recientemente en el museo de Barquisimeto en acto especial donde la música y el buen cocuy fueron especiales para los asistentes.

Peralta, tenía tiempo para todo. Compartía con los directivos del CNP-Lara, asistía a reuniones con escritores, conducía su programa radial, cumplía como docente, compartía con sus colegas y amigos. Le sobraba tiempo para escribir su columna “Cronicario” para Globovisión hacer notas especiales sobre hechos históricos y personajes.

“Soy un tipo chévere, como cantaba Maelo. Honesto, libre. Tengo como norte pasarla lo mejor posible hasta que el Patrón me llame. Me gusta andar muerto de la risa por la vida. Soy un tipo trabajador y muy responsable. Me gusta el trago pero con mesura. El vino tinto con las comidas”. Así lo posteó en sus redes sociales recientemente.

Desde el Diario El Informador le expresamos nuestras condolencias sinceras a su familia. Fue brillante y su sonrisa contagiosa permanecerá siempre entre quienes le conocieron. Descansa en paz Popeye.

Fotos: Julio Colmenarez