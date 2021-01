Federaciones de educación declaran “día nacional de protesta” el viernes 15 de enero

“Los docentes no tienen nada que celebrar en su día”. Por tanto, las federaciones de educación acordaron declarar “día nacional de protesta”, el próximo 15 de enero, informó Euribiades Verdú , presidente del Colegio Nacional de Educadores.

“Estamos en la Semana del Educador”. En tal sentido, se acordó con los presidentes de colegios regionales la celebración de la tradicional misa, siempre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad correspondientes, aconsejó.

Por lo demás, no hay actividades celebrativas, -reiteró- al considera la situación socioeconómica “extremadamente difícil” en que se encuentran los educadores de país.

Asimismo, exhorta a los docentes a no acudir a actos de condecoración que acostumbra el gobierno el Día del educador, al tiempo cuestiona que se otorguen condecoraciones cuando, “el educador no tiene ni comida en su casa. No hay que apoyar sinverüenzuras”.

Es propicia la fecha -dijo- para reclamarle al gobierno que pague la deuda de 280% de incremento de sueldo que acumula desde 2018 y que hemos reclamado. “ Ni siquiera hemos pedido aumento de sueldo, exigimos que nos paguen”, enfatizó.

No existe motivos para festejar–insiste Verdú-al afirmar que los docentes devengan sueldos míseros devorados por la hiperinflación. Además, el gremio está desprotegido socialmente al no contar con HCM ni seguro funerario, porque este gobierno no ha tenido escrúpulos en violar la contratación colectiva.

En los último dos años, los docentes han reclamado sus derechos. Sin embargo, el gobierno ha sido intransigente y no da muestras de querer rectificar, señaló Verdú.

Asimismo, el presidente del Colegio de Profesores de Venezuela fue contundente al rechazar la detención “arbitraria” de Robert Franco, directivo de esa organización gremial.

Es una injusticia, dijo- porque se ha dedicado a la defensa de los derechos socioeconómicos y eso no es delito, manifestó.

