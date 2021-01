Hemoterapista: La donación de sangre ha disminuido 70% durante la pandemia

La donación de sangre disminuyó 70%, durante la pandemia de la covid-19 expresó Xiomara Querales, hemoterapista quien labora en dos centros privados de Barquisimeto.

Sion embargo, acota que “el venezolano aunque no tiene cultura de donación voluntaria, es solidario”.

En el momento, que el paciente requiere un transfusión familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo donan sangre. El tipo de sangre más difícil de conseguir es el O negativo, detalla.

En las clínicas se estilaba el club del donante, y el Día del donante se le otorgaba un reconocimiento como un gesto de gratitud para incentivarlos, pero con la pandemia eso se terminó.

Bancos se hacen préstamos

Con relación a la reserva que deben mantener los bancos de sangre, Querales expresa que la situación está difícil, pero resuelven. Incluso entre bancos se prestan sangre, y cuando el paciente consigue sus donantes la reponen.

La cantidad de donantes que se solicita al paciente depende de la cantidad de sangre requiera. Si necesita un concentrado globular debe contar con dos donantes.

Subrayó que para donar no todas las personas califican, ya que existen unos parámetros que deben cumplir. Entre los cuales que el valor de la hemoglobina sea inferior a 13 si es hombre y 12 a mujer, especificó.

Mantener esos valores requiere una buena alimentación, es decir balanceada, rica en proteínas. Aunque no revela cifra, acota que “muchas” personas no califican porque con la actual situación económica, no se están alimentando bien.

Tampoco puede donar las personas que haya padecido Hepatitis B, dijo.

Además, a la sangre se le hace un análisis serológico de siete pruebas: hepatitis C, HIV, chagas, sifílis, VDRL y HLT y se determina el grupo sanguíneo, explicó.

Servicio público

De acuerdo con familiares y confirmado por una fuente, que pidió anonimato. En bancos de sangre público, además de la crisis sanitaria también ha limitado la donación por falta de insumos y algunos reactivos.

Aunque la mayoría de personas acuden a solicitud de un amigo, vecino o familiar para reponer el líquido.

@auritarosacastillo

Foto: Prensa vicepresidencia de la República