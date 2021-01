Implicado en caso de niña de Patarata: “Fui puesto en libertad porque la menor no tenía nada”

Felipe Antonio Castillo, de 64 años de edad, vino hasta nuestras oficinas de redacción para aclarar lo que -dijo- “es una enojosa situación en la que me he visto involucrado sin haber cometido delito alguno…”

A Castillo se le involucró, de acuerdo con informaciones emanadas de los cuerpos policiales de la localidad, de haber secuestrado a una menor de 12 años de edad, domiciliada en el sector Patarata de Barquisimeto.

-Eso –aseveró- es totalmente falso, y más falso es que se haya pretendido insinuar que yo la haya violado o intentado violar, porque, para comenzar, la niña nunca estuvo “secuestrada” por mí, y, luego, entiendo que ya fue examinada y sus resultados indican que no tiene absolutamente nada.

En resumen, ésta es la historia que cuenta Castillo:

-Yo regento desde hace 20 años un puesto callejero de venta de cargadores para teléfonos celulares en la avenida 20 con la calle 29 de Barquisimeto.

-El día lunes 4 de enero pasado, a eso de las 12:00 del mediodía, me llegó allí una niña de unos 12 ó14 años de edad, y me preguntó que en qué laboraba yo, y le expliqué que yo vendo cargadores para teléfonos celulares.

-Y al yo preguntarle qué hacía ella por allí, me dijo que se había ido de su casa desde las 4:00 de la madrugada, porque su papá y su mamá la maltrataban mucho, y que la mantenían encerrada en el baño de la casa.

-Entonces le dije que lo mejor era poner el caso en manos de la policía, y ella pareció más bien asustarse, y me dijo que no, y que la llevase a su casa, en Las Casitas de Patarata.

Siguió explicando que, “luego, como quiera que me pareció más procedente llevarla hasta mi casa –porque está mucho más cerca- para desde allí llamar o participar a la policía, pues así lo hice”.

“Saben de mi conducta…”

Apuntó Castillo que él reside en la calle 33 entre las carreras 24y 25, “una residencia en donde habito desde hace 15 años, regentada por la familia Jiménez, y cuyos integrantes me conocen muy bien y saben de mi conducta”.

-De repente, llegó un carro que se detuvo al frente de la casa, y la niña, al ver a la gente que venía allí, corrió a esconderse dentro de la casa, y, del carro salió la mamá, entró a la casa, la agarró y se la llevó.

-Ahí mismito llegó la policía, me detuvieron, me acusaron de secuestrador y me pasaron a la Petejota; de allí, a la Fiscalía y de ahí al tribunal, en donde, tras haber prestado mi declaración, el juez me concedió la libertad el viernes 8 de enero.

-Y, si el juez me puso en libertad, es, en primer lugar, porque a la pequeña no le pasó nada, y, en segundo lugar, porque se demostró que yo no cometí delito alguno.

¿Y por qué se llevó usted a la niña para su casa?

-Porque simplemente quise estar seguro de que la policía interviniera y se encargara del caso, pero con la niña en su poder.

Aseveró Casillo que él ha sido siempre un hombre de trabajo, “desde muy jovencito”.

Incluso, entre los lugares o despachos en que ha trabajado, mencionó:

-Ministerio dela Defensa, en Barquisimeto; Fiscalía Primera del Ministerio Público, con el doctor Hugo Gozaine; Banco Construcción, Banco de Maracaibo, y oficinas administrativas del Complejo Ferial de Barquisimeto.

-E incluso, hasta como gandolero para PDVSA.

Lea también:

Reinaldo Gómez

Foto: Ángel Zambrano