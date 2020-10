Lara | En 2000 % se incrementó la tarifa de Aseo Urbano en Palavecino

Este viernes, Samuel Medina, directivo de la Cámara de Comercio de la entidad palavecinense, acompañado de un grupo de vecinos y propietarios de locales comerciales de la parroquia Cabudare, se congregaron en el edificio sede de los Poderes Públicos para exigirle a la primera mandatario local, profesora Mirna Teresa Víes, “el cese de los indiscriminados aumentos y el cumplimiento de la recolección de la basura”.

“No es posible que se peche de forma abrupta, sin pausa e indiscriminadamente al sector comercio del municipio Palavecino, pero no conforme con eso venimos sufriendo de incrementos exorbitantes de hasta 700% en las tarifas de recolección de desechos”, aseguró Medina en declaraciones a los medios de comunicación.

Reveló que hay establecimientos comerciales “que en medio de tanta precariedad por el tema país, los cortes eléctricos, las regulaciones por la pandemia sucumbiendo sus ventas a niveles insostenibles, se vean obligados a cancelar tarifas por encima de los dos millones de bolívares de un servicio ineficiente y casi nulo”.

Medina agregó que debido a este incremento, el cual calificó de desmedido, hay comerciantes que han tenido que pagar entre nueve y catorce millones de bolívares, en el peor de los casos, agotando así, el poco estímulo que queda en los extenuados comerciantes del municipio Palavecino.

La Cámara de Comercio de Palavecino envió una solicitud formal tanto a la alcaldesa Víes como a los representantes del cabildo, para que “de manera inmediata se anule y detenga los astronómicos aumentos y el cobro indebido porque no vamos a permitir más atropellos”.

Adicionó Medina, que no desmayarán en la justa solicitud y recurrirán a otras instancias de no ser atendidos, pues consideran que la medida no transgrede los derechos que les corresponden como ciudadanos y como comerciantes del municipio.

N/P

Fotos: Cortesía de Cámara de Comercio de Palavecino