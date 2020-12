MAS-Lara y los resultados electorales: “El pueblo venezolano está cansado de este infierno rojo rojito”

En opinión del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Estado Lara, la “descomunal abstención” en las elecciones parlamentarias del pasado domingo no refleja sino que el pueblo venezolano “está cansado de este infierno rojo rojito” y de “las promesas fantasiosas y engañosas” del sector opositor radical.

Lo dijo así el profesor Iván Aguilar, secretario general del MAS-Lara, al explicar que tal fue la posición asumida en la última reunión del comité ejecutivo regional de su partido en esta entidad federal, tras hacer un análisis y evaluación de tales resultados electorales.

-Pero lo que más llama la atención, a nuestro juicio –apuntó luego-, es que la inmensa mayoría de los venezolanos no solamente dejó de acompañar a este régimen perverso, inepto y corrupto, sino que tampoco está acompañando ni a la oposición abstencionista ni a la que participó en tales comicios.

-En otras palabras, pareciera que el pueblo venezolano ya se cansó de la actual dirigencia política, pero también de los partidos políticos mismos, tanto de un lado como del otro.

-Los venezolanos lo que ven es a un gobierno autoritario, militarista y corrupto, cuyo mayor interés es mantenerse en el poder sin atender los problemas diarios del país: Salarios miserables, pensiones y jubilaciones que se vuelven sal y agua, superinflación galopante, y pare usted de contar.

Excusa engañosa

-El régimen madurista–recalcó- pretende echar toda la culpa al bloqueo económico, cuando resulta que eso no es sino una excusa engañosa, porque, por encima de ella, están la destrucción del aparato productivo nacional, con la confiscación de millares de empresas y de casi cinco mil millones de hectáreas de tierras productivas.

-Y, por si todo eso fuera poco, agreguemos la descarada corrupción roja rojita, que ha llevado al saqueo de los dineros públicos del país, para que altos y medianos funcionarios se den la gran vida.

-Mientras tanto, no hay gas, no hay agua, no hay gasolina, no hay transporte público, el hambre campea por los cuatro costados del país, y en los hospitales lo que menos existe es atención de salud, ni siquiera de mediana calidad.

En la oposición no hay unidad

-Por otra parte, aguas adentro -destacó-, tenemos que admitir que, lamentablemente, en la oposición no hay unidad ni programática ni estratégica, “adornada” con agoreros llamados a la abstención de parte del llamado G-4.

-Nosotros creemos que ni Donald Trump ni Joe Biden van a solucionar nuestros problemas, pero, por supuesto, menos este inepto y maligno gobierno chavista-madurista-rojo rojito.

-Nosotros advertimos con anticipación sobre el riesgo que se corría ante esa dispersión opositora, y los resultados nos han dado la razón.

-El MAS continuará haciendo esfuerzos, -dijo finalmente- por promover el diálogo entre los sectores opositores, para construir una sola estrategia y en el que la prioridad sea Venezuela, y no las candidaturas presidenciales, o a gobernadores, o a alcaldes o a otras posiciones.

Reinaldo Gómez

Foto: Archivo.