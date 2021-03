Maximiliano Pérez: “Escasez de gasoil ha generado una cadena de martirios en el sector agropecuario”

En opinión de Maximiliano Pérez, “los productores agrícolas y pecuarios se hallan en este momento viviendo una cadena de martirios que ha llegado a lo que tal vez es su punto culminante, como lo es la severa escasez de gasoil, que ya se prolonga por varias semanas”.

Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Caficultores, emitió su opinión al ser consultado en torno al tema en cuestión.

Recordó que no solamente los productores agrícolas, sino también los productores pecuarios, se hallan en estos momentos en una situación a la que se le podría aplicar el término popular de “contra la pared”, porque prácticamente muchos de ellos no están sembrando nada, y los que lo están haciendo no hallan cómo recoger sus cosechas porque sus maquinarias funcionan es con el gasoil, con el diesel, y, al no haberlo, ninguna máquina se puede mover.

-Por supuesto, mucho menos pues cuando logran recoger sus cosechas, ya que entonces viene el problema con los camiones que deben transportar lo cosechado a los sitios de venta, por lo mismo: La falta del indispensable combustible.

Alimentos perecederos

-Lo más grave de todo esto –recalcó- es que, en cuanto a los agricultores se refiere, hay productos alimenticios perecederos cuyo ciclo de vida es muy corto, como, por ejemplo, el de las frutas y hortalizas, especialmente el tomate, que, si no se consume, o se utiliza a tiempo, se pierde.

-Otro problema serio se presenta en el sector ganadero por la misma razón, pues, obviamente, si falta el gasoil, no se pueden movilizar las gandolas ganaderas, y ello podría originar una escasez de carne en los días venideros.

-Pero, en resumen, aún así, todo ello va a originar una escasez, no solo de alimentos vegetales, sino de carne, en ambos casos por la misma razón ya anotada: La falta del gasoil.

Otra calamidad

-Pero eso no se queda ahí, sino que a todo ello hay que sumarle otra calamidad, como lo es el “matraqueo” en las alcabalas, una modalidad delictiva que ha aparecido últimamente, como lo admitió el propio fiscal general de la república recientemente.

Pérez quiso llamar muy especialmente la atención en cuanto a lo que puede ocasionar un agravamiento de la ya grave desnutrición infantil que vive el país, como lo es la escasez y el continuo encarecimiento de la leche, por la misma razón antes indicada.

La causa…

Haciendo historia, recordó el declarante que la escasez del gasoil se debe, entre otras razones, al masivo despido que ordenó el fallecido presidente Hugo Chávez, de 22.000 empleados y técnicos de PDVSA a poco de comenzar su gobierno.

-Todo eso –narró- vino a dejar a esa primera empresa del Estado sin su capacidad y calidad productivas.

-Porque una empresa –recalcó- no son sus edificios, no son sus instalaciones, no son sus computadoras, no son sus oficinas, sino su recurso humano, del cual muchos de ellos llevaban40 y hasta 50 años en la compañía.

-Y, lamentablemente, ese recurso humano de calidad no existe ya hoy en día en PDVSA, y he ahí el resultado.

-Entonces, por ésas, y por una serie de medidas que nos ha impuesto este gobierno, el costo de la vida en Venezuela no hará sino seguir incrementándose indefinidamente.

-Por eso el llamado es a los altos funcionarios del Estado y a las instituciones públicas del país, para que cumplan con su responsabilidad de garantizar, tal como lo establece nuestra propia Constitución Nacional, la calidad de vida de la población venezolana.

