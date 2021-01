Mejías: “AD sigue luchando por el retorno de la democracia y de las libertades públicas en el país”

“Al igual que como cuando Pérez Jiménez, Acción Democrática (AD) sigue en estos momentos luchando por recuperar la democracia y las libertades públicas para Venezuela…”

La anterior aseveración partió de la secretaria general de la Secciona Lara de la tolda blanca, Sobella Mejías, al ser inquirida acerca del significado y presencia del 23 enero de 1.958 en este momento.

-Se están cumpliendo –dijo- 63 años del derrocamiento de la brutal dictadura militar que sojuzgó al país durante diez tenebrosos años.

-Y en ese derrocamiento, AD fue la columna vertebral de la resistencia civil, un hecho que nadie niega, y que admiten todos los historiadores, pues fuimos la organización política más perseguida y contra la que hubo un verdadero ensañamiento por parte de esa feroz dictadura.

-Y, por supuesto, fueron muchos los militantes y simpatizantes de AD que incluso ofrendaron sus vidas, o cayeron largamente prisioneros, por el simple hecho de luchar por que todos los venezolanos tuviéramos un sistema verdaderamente democrático.

-Así-prosiguió-, al igual que ayer, en AD, estamos dispuestos –y lo hemos hecho- a incorporarnos a la lucha por la recuperación de esa democracia de la que este gobierno autoritario pretende despojarnos para convertirse en un régimen perpetuo de abusos de poder y de violaciones por montón a las libertades ciudadanas y a los derechos humanos.

-Y, subsecuentemente, dispuesto a seguir hundiendo al país, como lo ha hecho hasta ahora, en el hambre, en la miseria, en el desempleo y en la desesperación, uniendo a ello la descarada corrupción que se ha enseñoreado en los diferentes niveles de la administración pública venezolana.

¿Otra AD…?

Pero –le decimos-, son muchas las personas que opinan que esa AD a la que usted se refiere, y que libró una épica lucha contra la dictadura, era otra AD. ¿Usted qué opina…?

-En absoluto. Seguimos siendo la misma AD, y, precisamente, mirándonos en ese espejo, es que vamos a seguir dando la pelea, librando las batallas que haya que librar, para que cesen las persecuciones, y para que retorne la vigencia de la plena libertad y de los derechos humanos.

¿Y usted cree que las Fuerzas Armadas acompañarían ese cambio del que usted habla?

-Pues mira: Tendrán que hacerlo, porque en este país los militares no son solitarios. Ellos también tienen familiares; y familiares, incluidos sus hijos, que pasan hambre, que se enferman y no tienen con qué comprar una medicina, que no tienen acceso al gas, a la luz, al agua, al transporte, y pare de contar.

-E incluso, no es ni siquiera necesariamente porque ellos quieran: Es que la realidad de este desastre los hará que se involucren en ese cambio que quiere virtualmente la totalidad de la sociedad venezolana.

Reinaldo Gómez

Foto: Carlos Mendoza