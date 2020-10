“Mi esposo no estaba ebrio cuando ocurrió el accidente en el que lamentablemente murió un niño”

Evidentemente afectada, Karely Núñez, esposa de Mario Contreras, dijo que su “esposo no estaba ebrio cuando ocurrió el accidente en el que, lamentablemente, murió un niño”.

Añadió que teme por la vida de su esposo y demás familiares, pues “desde el momento, no han cesado las amenazas. Tuvimos que dejar el hogar”, denunció en la sede de EL INFORMADOR VENEZUELA.

Mario Contreras fue detenido por la muerte del niño de seis años, arrollado el pasado domingo 18 de octubre en El Ujano.

“Lamento profundamente el dolor de los familiares del niño, porque soy madre. Es una tragedia”, manifestó Núñez.

Desmiente igualmente que su esposo intentara darse a la fuga, como reseñaron medios de comunicación. El se bajó del camión para auxiliar al niño. Incluso permaneció en el sitio, hasta que fue sacado debido a la agresividad de los familiares. Reacción que entiendo…

Dijo que a Contreras se le acusa de homicidio intencional con dolo eventual. “Por Dios quien va a querer matar a un niño. Mi esposo es un hombre trabajador y como tal es conocido porque vende plátanos en los mercados”.

Por el caso también están presos Kinier José Rivero y José Rafael Colmenárez, primo y ayudante, de Contreras, quienes le acompañaban en el momento del suceso.

Relató que su esposo se detuvo un momento a conversar con una persona, (testigo clave), mientras el niño (la víctima) jugaba con otro.

“El niño salió corriendo, con un globito en la mano y, en su inocencia, se escondió debajo del camión. Por eso mi esposo no lo vio, no sabía que el niño estaba allí, en medio de la calle. Arranca y es cuando lo atropella”, relata.

En el sitio se hicieron dos levantamientos del hecho, el primero por funcionarios de la FAES, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana. En el sitio estaba una buseta y fue movida, comentó.

Posteriormente, llegan los funcionarios de Tránsito, a quienes les compete el caso, y hacen un segundo levantamiento.

Reitera “temo por la vida de su esposo y la de todos en la familia, en la cual hay menores de edad, empezando por mi hija de tres años. Estamos amenazados”.

En tal sentido, “me dirigí a la Fiscalía Superior, a donde me refirieron, pero no me aceptaron la denuncia. Me dijeron “que no podían porque están de parte de la víctima”, relató la mujer entre lágrimas.

@auritarosacastillo.

Foto: ARCG