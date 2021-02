Paciente crónico: ¿Hasta cuándo tendremos que soportar los engaños de este gobierno…?

Omar Monroy es un paciente con discapacidad que, además, se encuentra en una dramática situación desde hace ya alrededor de ocho años, por cuanto sufre de otros serios padecimientos de salud, para todos los cuales se le dificulta cada vez más el conseguir los medicamentos que requiere.

-Es más –nos asevera personalmente-, hasta ahora, en los últimos años, yo no he sido sino una víctima más de los engaños de que este gobierno nos ha hecho objeto, no solamente a mí, sino a los millares de pacientes crónicos que hay en el país.

Monroy nos recuerda que, hace ya alrededor de dos o tres semanas, se apostó a laspuertas de la sede dela Defensoría del Pueblo, en Barquisimeto, en reclamo de tales medicinas, las cuales –asegura- recibía puntualmente mientras vivió el presidente Hugo Chávez Frías.

A raíz de tal apostamiento –cuenta-, fue llamado por el propio director regional de Salud, doctor Javier Cabrera, “supuestamente para hacerme entrega de los referidos medicamentos”.

-Pero eso no fue sino una burla –aseveró-, y es lo que vengo aquí a denunciar hoy.

Narró que, efectivamente, le hicieron entrega, pero apenas de unas cuatro medicinas, “de las muchas que requiero”.

-Pero es que, de paso, no me entregaron el medicamento que yo más necesito, como lo es el Dionitrato de Isosorbide, un vasodilatador coronario que de alto efecto, de lo cual requiero una dosis mínima de 10 miligramos en cada aplicación.

Refirió que dicha medicina la necesita para una angina de pecho que padece, y que es lo que le ha llevado a ser una persona con discapacidad, todo ello certificado por el CONAPDIS-Lara.

En todos los organismos públicos

Abundando en su queja, Monroy también aprovechó para denunciar que tal situación de engaños y de desatención se presenta en la casi totalidad de los organismos de atención social tanto nacionales como estadales, “y, repito, no solamente para conmigo, sino para con casi todos los enfermos crónicos”.

En ese sentido, a modo de ejemplo y de comparación, recordó que, el día 17 de diciembre de 2.017, fue atendido personalmente por la entonces gobernadora del Estado Lara, Carmen Meléndez.

-Y ella me dijo haber dado la orden para que tanto conmigo como con la comunidad de Vallesde Uribana, en donde resido, se hiciera un abordaje a los casos de enfermos crónicos y a las situaciones de malnutrición en el lugar, todo lo cual se lo planteé yo.

-Bueno: Tres años después, todavía estamos esperando que esa orden se cumpla.

¿Culpa del bloqueo…?

-Pero lo más cómico –por no decir lo mástriste- es que toda la culpa ahora se la achacan al tal “bloqueo imperialista”.

-Pero resulta que el gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacava, se acaba de “bajar” con 300 modernos autobuses traídos del “asqueroso imperio”, y con 25 ballenas para agua, cuestión que yo, por supuesto, aplaudo. Entonces, ¿Cómo es la cosa…?

-Por lo demás, el bloqueo comenzó hace apenastres años, y esta espantosa crisis lleva ya casi diez años.

-Y es por todo lo antes señalado que tomé la decisión de denunciar por antela Fiscalía 21 de Derechos Humanos el calvario que estoy viviendo, por cuanto ya estoy cansado de que se me violen mis derechos constitucionales, que, por cierto – y perdóneseme la insistencia-,les son violados también a millares de venezolanos en la misma situación.

Valga destacar finalmente que Monroy, además, es paciente del corazón, con alto riesgo coronario, pero, además, padece de prostatitis y de diabetes.

Reinaldo Gómez

Foto: archivo El Informador Venezuela