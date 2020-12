Sargento jubilado de la policía lleva más de dos años esperando pago de sus prestaciones

Faustino Mendoza fue jubilado en fecha 6 de agosto de 2.018 con el rango de sargento mayor, después de 31 años de servicios, del ahora Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del Estado Lara, pero ésta es hora, según él mismo lo denuncia, en que no le han cancelado “ni un céntimo” de lo que le corresponde por concepto de prestaciones sociales.

Indicó que “han tratado de desvalorizar lo que me corresponde legalmente, intentando ahora de hacerme aparecer como oficial jubilado, como si yo fuese un ‘nuevo’ en dicho organismo”.

A tales efectos, Mendoza mostró a EL INFORMADOR VENEZUELA una copia fotostática del texto del correspondiente decreto de jubilación, N° 01493, de la fecha antes indicada, emitido por la gobernación del Estado Lara.

-Y esto lo hago porque, además, han querido hacerme aparecer como “destituido”.

-En otras palabras, eso quiere decir que mi espera lleva ya más de dos años.

Aseveró luego que esa tardanza en el correcto procedimiento le ha causado mucho daño, pues, “entre otras cosas”, ha quedado fuera del IPSOFAP, de la caja de ahorros y del INPSASEL.

En la Defensoría

Destacó luego Mendoza que, precisamente, ante este retardo, se vio en la necesidad de acudir a la Defensoría del Pueblo del Estado Lara, en fecha 7 de septiembre de este mismo año.

“Pero ahí tampoco me han respondido nada, a pesar de que he acudido allí en quince oportunidades, porque las llevo contaditas, pero siempre me salen con alguna excusa, casi siempre aludiendo a “la pandemia”.

-Con ello –agregó finalmente- se viola abiertamente el artículo 51 de la Constitución Nacional, que habla acerca de la debida respuesta oportuna a cualquier usuario que solicite un servicio público.

Reinaldo Gómez

Foto: Ángel Zambrano