Sobella Mejías: “Vamos a rescatar los símbolos de la verdadera Acción Democrática”

“Estamos seguros de que vamos a rescatar los símbolos del partido, los símbolos de la verdadera Acción Democrática (AD), la AD de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de Gonzalo Barrios, de Dory Parra de Orellana y de tantos hombres y mujeres ilustres que dieron honor y dignidad a este país…”

La anterior aseveración partió de la doctora Sobella Mejías, nueva secretaria general de la tolda blanca en el estado Lara –de la tendencia que lidera a nivel nacional el diputado Henry Ramos Allup-, durante una visita institucional que ella efectuase a la sede de este medio de comunicación social.

Le acompañaban las también integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de AD en esta entidad federal, Karelys Heredia, secretaria de Organización; Mildred Crespo, secretaria femenina, y Erika Camacho, secretaria política.

Las visitantes fueron atendidas personalmente por el director general de información de EL INFORMADOR VENEZUELA, licenciado Joshuan Blanco.

En sus afirmaciones, la doctora Mejías recalcó que “ellos” –se refería a la tendencia de Bernabé Gutiérrez- “tendrán por ahora los símbolos, pero no tienen ni a la militancia ni a la verdadera dirigencia del partido”.

Al preguntársele de qué manera podrían recuperarse tales símbolos, expresó que “ya la dirección nacional del partido adelantará las acciones necesarias para ello, acciones que, estamos seguros, al final, terminarán por resarcir al partido del despojo de que ha sido objeto”.

“Un simple secuestro…”

Abundando en el tema, no dudó en calificar la asignación a la tendencia de Bernabé Gutiérrez de los símbolos de AD como “un simple secuestro” por una “decisión caprichosa” del Tribunal Supremo de Justicia.

-Es más –aseveró luego-, eso mismo hicieron, no solamente con nosotros, sino también con varios otros partidos, incluso algunos vinculados al mismo gobierno.

Luego, hablando ya para toda la militancia adeísta, enfatizó:

-Nuestra gente, y también todos los venezolanos, pueden estar seguros de que vamos a seguir luchando, a seguir combatiendo, por el rescate de nuestra democracia.

-Y esa lucha incluye la reorganización y la activación permanente de nuestros cuadros partidistas, para afrontar las luchas que nos esperan, que, por cierto, no serán nada fácil.

-Porque, si no, recordemos que AD es el partido delas dificultades, y, precisamente, en las adversidades es en donde AD se ha agigantado, es en donde hemos abonado el terreno para que en Venezuela exista libertad y exista democracia.

Un “modelo fracasado…”

Acerca de los recientes comicios parlamentarios, dijo que eran “la prueba más fehaciente de que Venezuela está regida por un modelo político y económico que ha fracasado ruidosamente y por completo”.

-Pero sabemos que, más temprano que tarde, Venezuela va a ser un país en el que no haya niños fallecidos por desnutrición, en donde la gente pueda acceder a la alimentación, a la educación y a los diferentes servicios públicos.

-Una Venezuela –prosiguió- en la que no haya presos ni perseguidos políticos, en donde no se cometan abusos de poder, en donde no haya violaciones a los derechos humanos, y en donde los servicios públicos vuelvan a cumplir con su función de servir con eficiencia a todos los venezolanos.

Al par que enalteció los resultados de la llamada “consulta popular” convocada por la Asamblea Nacional liderada por el diputado Juan Guaidó, también calificó como “un rotundo fracaso, por donde quiera que se le mire”, las elecciones parlamentarias del pasado domingo 6 de diciembre.

.Casi el 80 por ciento del pueblo venezolano -apuntó- rechazó contundentemente el llamado a votar que bastante hizo el gobierno.

En otro orden de ideas, la doctora Mejías dijo recodar con mucho cariño tanto a la señora Mariela Sigala de Gómez Tamayo, como al doctor Eduardo Gómez Tamayo, ambos ya fallecidos, factores principales ambos de este medio de comunicación social.

-Los dos –aseveró- siempre tuvieron para nosotros, y para con nuestra sociedad civil misma, una muy especial atención y deferencia.

-Porque este periódico –dijo por último- ha estado siempre al servicio de las mejores causas del colectivo larense, una línea editorial de la que ambos fueron pioneros y promotores.

Reinaldo Gómez

Foto: Cortesía Andrea Peraza