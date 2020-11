Terminal de Barquisimeto activará rutas suburbanas e interurbanas

Según la información proporcionada por el presidente del terminal de Barquisimeto, Jhonny Colmenarez y en cumplimiento con las nuevas medidas establecidas por Nicolás Maduro, a partir del día 30-Nov la terminal habilitará todas las rutas suburbanas e interurbanas en el país.

Tras la información proporcionada por Maduro en cadena nacional, la semana del 23-Nov y 29-Nov será la última cuarentena radical del 2020. Por lo tanto, la estación de trasporte no ofrecerá sus servicios hacia ningún destino.

Colmenarez invita a los ciudadanos a “quedarse en casa”, y recordar que las unidades autorizadas para transportar a los ciudadanos entre municipios no prestaran el servicio.

Insta a no utilizar vehículos no autorizados para transportarse durante esta semana de cuarentena radical y que no cumplen con las medidas de bioseguridad impuestas para la prevención de la Covid-19.

Insiste en “no dejarse engañar, no dejarse estafar y a esperar la apertura de los terminales, las rutas autorizadas y con permiso legal para prestar servicios”.

Altas estadísticas de movilización

Colmenarez indicó que durante la semana de flexibilización comprendida entre el 16-Nov y 22-Nov fueron movilizados 56.448 usuarios a diversas partes de la región larense.

Contando con 1.640 unidades de transporte disponibles y con las debidas medidas de bioseguridad para garantizar la protección de cada uno de los ciudadanos que se benefician del servicio. Detalló que las rutas con mayor afluencia fueron Yaritagua, Sarare y Quibor con un 48,71% del total de las salidas.

Unidades no autorizadas serán sancionadas

En el operativo de seguridad enmarcado en el Plan de Radicalización de cuarentana 7+7, que se mantiene en las adyacencias de la terminal, fueron retenidos ocho vehículos debido a que prestaban el servicio de movilización interurbano sin estar autorizados.

Igualmente, las unidades fueron sancionadas con una multa de 02 petros, por violar la ordenanza del transporte municipal.

Naikarys Cordero

Foto: Cortesía Presidente del Terminal de Transporte de Barquisimeto Jhonny Colmenarez