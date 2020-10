El Terminal de pasajeros de Barquisimeto permanecerá cerrado esta semana de cuarentena. Así lo anunció Jhonny Colmenarez administrador del terminal.

La institución permanecerá cerrado desde este 12 de octubre hasta el domingo 18 y las rutas sub urbanas cortas e inter urbanas permanecerán suspendidas.

Así mismo instó a los usuarios a no utilizar unidades de transportes no autorizadas y que no cumplan con las medidas de Bio seguridad utilizando terminales paralelos y paradas no autorizas al margen de la ley.

Igualmente señaló que solicitaron apoyo de los cuerpos de seguridad, autoridades municipales, instituciones y organismos con competencia para hacer cumplir la semana de cuarentena radical y orientaciones nacionales.

