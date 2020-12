Trabajadores de la Procter denuncian “abandono de sus funciones” por la Inspectoría del Trabajo

Directivos del Sindicato de Trabajadores de la empresa Procter and Gamble, de esta ciudad, denunciaron la “total indiferencia” hacia ellos por parte de la Inspectoría del Trabajo de la Zona Industrial de Barquisimeto,

-Y todo al extremo -aseveraron- de que todavía “ni siquiera” se ha dignado dar respuesta a un documento que allí consignamos, contentivo de “diversos hechos e irregularidades” de la citada empresa “hacia sus trabajadores”.

Los denunciantes se identificaron como Carlos Sánchez y Manuel Indignares, secretario de Actas y vocal, respectivamente, del mencionado sindicato.

-De hecho –añadieron-, eso no es sino prácticamente un “abandono de sus funciones y obligaciones” por parte de ese despacho, una de cuyas primeras atribuciones, supuestamente, es la de defender los intereses de los trabajadores.

Se referían, concretamente, a la Inspectoría del Trabajo “Pedro Abarca”, de la Zona Industrial de Barquisimeto, en donde –aseveraron- consignaron el primer reclamo, exactamente el día 14 de octubre del año 2.019.

Destacaron que, por tal razón, se vieron en la necesidad de acudir, junto con otro grupo de trabajadores de la misma compañía, por ante la Defensoría del Pueblo del Estado Lara, “en busca de que se cumpla la justicia que estamos reclamando, y que nos merecemos”.

Irregularidades

Entre los numerosos y supuestos “hechos” o “irregularidades” denunciadas por los mencionados dirigentes, figuran:

-Violación del derecho al trabajo, ya que a alrededor de un 75 por ciento de los trabajadores se les ha prohibido el acceso a las instalaciones de la empresa.

-Para ello, alegan que no hay suficiente producción, por lo que, según la empresa, no hay cómo pagarles un sueldo mayor al que ya devengan, que no es mucho, por cierto, y dicen que, además, tienen exceso de personal.

Ante una pregunta, los dirigentes admitieron que, no obstante, a estos trabajadores en esta última situación les están cancelando sus salarios, “muy bajos, pero se los están pagando”.

Citaron asimismo “el incumplimiento y las desmejoras de nuestra convención colectiva vigente”, así como también “algunas prácticas antisindicales y de amedrentamiento puestas en práctica por la compañía”.

Denunciaron también otra “lamentable decisión de la empresa”, como lo fue el anuncio de cerrar para esta misma semana la planta de producción y empaque de Detergentes Barquisimeto, “con lo que quedarían cesantes unos 70 trabajadores”.

Contestando otra pregunta, dijeron que, “antes de que la crisis actual comenzara a apretar, habíamos allí 480 trabajadores fijos, pero, ahora, quedamos sólo 237, que somos los que nos hemos visto afectados por estos abiertos abusos de la compañía”.

Por último, apuntaron que “ojalá que la Defensoría del Pueblo no nos ponga a esperar meses y meses para darnos una respuesta”.

Reinaldo Gómez

Foto: Ángel Zambrano