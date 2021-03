Unidos por Lara-Palavecino: “Con no votar, no vamos a hacer nada…”

“La solución para los graves problemas del pueblo sigue siendo el camino pacífico y electoral, porque, con no votar, no vamos a hacer nada…”

La anterior aseveración provino del liderazgo del movimiento Unidos por Lara del Municipio Palavecino, cuyos representantes ofrecieron este miércoles una rueda de prensa para referirse al actual momento político local, regional y nacional.

Se hallaban allí presentes Liliana Yépez, de Acción Democrática (AD); Freddy Pérez, de Avanzada Progresista (AP); Jean Franco Pulido, de Esperanza por el Cambio; Maylín Quiñones, de Cambiemos; Ángel Muñoz, de Soluciones para Venezuela; Francisco Castillo, de AP, y Richard Coroba, independiente y ex alcalde del citado municipio.

Tras denunciar “la hilera de problemas, el calvario, las penurias, que padecemos los palavecinenses”, destacaron que “lo peor del caso es que no se vislumbran soluciones ni siquiera en el mediano plazo de parte de este gobierno”.

Pero todos fueron insistentes en recalcar que “la presencia nuestra en el equipo de Unidos por Lara es, fundamentalmente, para hacer un llamado a todos los palavecinenses, e incluso a los larenses, a incorporarse todos a la lucha por el rescate de nuestro municipio, de nuestro estado y, ¿Por qué no…?, de nuestra Venezuela.

Explicaron que los recientes hechos políticos en el país han demostrado que “con la abstención no hacemos nada, porque no se logra ningún resultado positivo concreto, como no sea que el gobierno siga apoderándose de los espacios, más de los que ya tiene”.

Reiteraron que todo aquél que esté inconforme con este gobierno, “que son la inmensa mayoría de los venezolanos”, debe incorporarse a las luchas que necesariamente habrá que librar en el transcurso de este año, “y hasta de los años venideros”.

-No hay otra solución para los venezolanos –precisaron- que no sea la salida del gobierno de Nicolás Maduro, pero por la vía electoral, y no por la vía de la aventura, como algunos otros sectores lo pretenden.

-Y los hechos han demostrado que la abstención no trae sino más de lo mismo: Derrota, desencanto y frustración.

-Aquí –indicaron finalmente-, las puertas están abiertas para todos, sean o no militantes de partido, y especialmente para los independientes, que en este momento son la gran mayoría en todo el país.

Reinaldo Gómez