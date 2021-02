Víctor Hugo Piña (UNT): “Estamos sumergidos en un mar de hambre, pobreza y desesperación”

“En lo que estamos sumergidos es en un mar de hambre, pobreza y desesperación, por culpa de un gobierno que se ha empeñado en acabar con el país…”

De esa forma se expresó para este medio de comunicación social Víctor Hugo Piña, secretario general de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Estado Lara, al serle inquirida su opinión acerca del momento político en Venezuela.

-Ya el venezolano –recalcó- ha perdido su capacidad de asombro, al ver cómo este gobierno no deja de implementar un montón de políticas económicas y sociales, a cuál de ellas más retorcidas, pero a cuál de ellas más fracasada.

-Es que todo lo que el régimen de Nicolás Maduro pone en práctica, supuestamente para aportar soluciones, lo que viene a constituirse es un señor fracaso, que agrava los problemas cada vez más, y hace aún más calamitosa la vida diaria del venezolano de a pie.

-Lo que ocurre es que quienes están gobernando no parecen darse cuenta de tal situación, por cuanto a ellos no les falta nada, tienen de todo, y todo les sobra, para darse una buena vida, la gran vida que no pudieron darse cuando eran oposición.

-Lo más triste es que este gobierno parece ser sordo y mudo, por cuanto no escucha ningún consejo, ninguna sugerencia, y todo lo quiere imponer a lo macho, a lo Jalisco, como un guapetón de barrio.

¿Cómo está UNT en Lara?

-Mira: Nosotros estamos trabajando continuamente, en primer lugar, para fortalecer al partido a lo interno, y que se mantenga plenamente activo, y, en segundo lugar, para seguir dentro de la línea opositora unitaria de oposición, en el llamado G-4.

-Pero también para ser un factor de unidad, y combatir de la mejor manera posible a un gobierno que ha sepultado las más caras aspiraciones de los venezolanos por tener una vida decente para sí y para sus hijos.

-Y estamos actuando así, porque, hacerlo de otra manera, no es sino hacerle el juego al gobierno.

¿Y cómo marcha el G-4?

-En completa unidad, pero también estamos allí abiertos a que participen todos los factores de la sociedad civil venezolana, para, de esa manera, seguir combatiendo a un gobierno que no solamente ha destruido al país, sino que lo ha llenado de oprobio, de abusos y de violaciones a los derechos humanos.

Reinaldo Gómez

Foto: Ángel Zambrano.