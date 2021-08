Crónica Jimenense | Por: Neptalí Mendoza

A 120 años del nacimiento del Maestro Juan Pablo Ceballos, presentamos su Biografía, impresa en mi Libro “Formadores de Rumbos en Quíbor”.

Nació en Quíbor el 20 de agosto de 1901, en el hogar de sus padres: Don Rafael Abraham Ceballos y Doña Rafaela Liscano de Ceballos. Sus estudios de Primaria y secundaria los realiza en el Colegio “Altagracia” dirigido por Don Daniel Graterón Pereira. Paralelamente inicia sus estudios musicales trompeta y flauta con su padre, con los Maestros Eudoro y Clemente Liscano Teoría y solfeo, con Doña Josefa de Bereciartu el piano, también en Barquisimeto: con el Dr. Simón Wohnsiedler y Miguel Antonio Guerra, en Caracas Vicente Emilio Sojo, estudiando además: flauta, trompeta, saxofón, contrabajo y otros instrumentos. A los 9 años comienza a escribir música religiosa, épica, semi-clásica, popular y el vals PININOS fue su revelación. En 1927 forma parte de la Gran Orquesta MAVARE, como compositor, arreglista y ejecutante. De su numerosa obra musical citamos: Himnos a los Generales Pedro León Torres, Florencio Jiménez y al Maestro Mateo Liscano Torres. Valses: Amorosa, Senda de Dichas, Tres Luceros, Recuerdos del Terruño, Duaca y Quíbor, Diablesa, El Provinciano, La Negra, Lirio, Marlen, Rafaelito, Don Fernando, En Tu Ausencia, Dolorita, Homenaje, Gloria, San Antonio en San Quintín, Si Fuera Mía, Muchachita de Barrio. En otros ritmos: Quíbor se Va, El Turpial, Mensaje, La Garza Blanca, lugareña, Salve Profana, Lluvia Ayerecida, Yo Quiero para Ti, Más allá del Amor, La Niña de la Muñeca, El Gatito de mi Casa, Soñando, Me Dijiste Que Me Amabas, ¿ Y Por Qué Naciste?, No hay Un Solo Tiempo, Más Allá del Amor, Mar y Estrellas, Alas de Juventud, Como Las Ondas, Dios y Mujer, Motivos Líricos, Aspiración a La Vida, En Mi Torre con sus Campanas, Caminito del Cortijo, Escrito Está, Plegaria, Alma Juvenil, Lejos, La Fuente del Milagro, Celajes, Besos Tuyos, Heliótropo, Canción de Primavera, El Martillo, El Descambureo (Levántate juan), Barquisimeto, Desdén, etc. DESEMPEÑÓ MÚLTIPLES ACTIVIDADES: Concejal de Distrito Jiménez en 2 oportunidades, En 1944, Juez del Dto. Jiménez, pero renunció, nombran a Miguel Orellana y él pasa a ser su suplente, Jefe Civil del Dto. Jiménez en 1938, Contador o Tenedor de Libros (Comercial Crespo e Hijos y Casa Comercial Crespo e Hijos de Barquisimeto), Técnico en Telefonía, Operario de Cine (Libertador 1940), Técnico en Radiocomunicaciones, Escritor, Periodista fundando El Búcaro, donde con el seudónimo PIERRE PRADO, despierta los ímpetus del amor y la poesía, también: “Amanecer”, “La Opinión” y “Cauce”, Poeta, Comerciante, Maestro, Agricultor, Luchador Social, Político, Secretario de la Gobernación del estado Lara, Concejal y Presidente del Municipio Jiménez, Prefecto, Compositor, Arreglista, Ejecutante del piano, flauta, melódica, bandolín, cuatro, Prof. de Música en: los Liceos “15 de Enero”, “Miguel José Sanz”, en Quíbor, Barquisimeto y El Tocuyo, Director de Corales, Asesor de: la Orquestas “Bolívar” e “Ideales” de Quíbor, Director Musical de la candidata a Reina del 2° Festival Folklórico del edo. Lara Srta. Carmen Cecilia Mendoza, Director del Conservatorio de Música de Lara, Administrador del Cine “Carvajal” de El Tocuyo, fundador del Cine “Libertador” de Quíbor, Miembro fundador de la asociación de Tiro del estado Lara en 1.957 (Con su sobrino Maglio Ceballos practicaba el tiro al blanco en Quíbor) , excelente anfitrión en su casa destacando los 24 de junio, Día de San Juan, al lado de su inseparable esposa doña Adolia, constituyéndose en un coctel de amigos permanentes, entre ellos: Rafael Miguel López, Maestro Antonio Carrillo, Juancho Lucena, Julio César Funero, Antonio Bujanda, Félix Palma, Juan Fermín Torres, Domingo García, Argenis Jiménez Méndez, Pablo Yústiz, Angel Ramón Arráiz, Napoleón Arráiz, Rafael Andrés Montes de Oca, Jacinto Fréitez Silva, Adelmo Ceballos. En 1929, junto a Pedro León Bermúdez, construyen osciladores electrónicos, utilizando tubo 45. Obtiene un equipo transmisor, iniciando en Quíbor en 1936 “LA VOZ DE LA PROVINCIA”, transmitiendo noticias, cultura, informaciones políticas, se mantuvo en el aire hasta el 11-12-1948, cuando Eduardo Acosta, Danilo Perdomo, Críspulo Mendoza y Moisés Gutiérrez, por órdenes del Gobierno, incautan los equipos acusándolo de supuesta emisora clandestina. En 1938 fundó Radio Carora. APAO, contrae nupcias con la caroreña Adolia Lobo Álvarez, el 19 de enero de 1934, procreando a: Marlene, Rafael, Lirio, Carlos Humberto, Luis Guillermo, Pablo Emilio, Fernando, Jorge Y Juan Pablo José. ENTRE LOS RECONOCIMIENTOS: ORDENES: “Francisco de Miranda”, “Gral. Jacinto Lara”, “Florencio Jiménez”, “Ciudad de Barquisimeto” y Botón de Oro “Antonio Carrillo”. Decenas de Diplomas, entre ellos: Colegio de Profesores, Colegio “María Auxiliadora”, Sociedad Artística del estado Lara, Liceo “Eduardo Blanco”. PLACAS: Citamos: Coral “Antonio Carrillo”, Radiodifusión Larense, Concejo Municipal, Sociedad Amigos de Barquisimeto, Rotary Club de los Distrito Jiménez y Morán, etc. Don Juan o APAO es el héroe moderno de la nueva época, un músico prestado a la poesía, soñador activo e inventor, Revolucionario, su grandeza se refugiaba en su corazón, prolijo músico al componer piezas semi-clásicas, religiosas, infantiles, pasodobles, tangos, valses, joropos, habaneras, interpretadas por famosos cantantes: Edgar Gurmeith, Alfredo Sadel, Simón Díaz, Magdalena Sánchez, Toni Jiménez, Pedro José Chacón, Ilan Chester, Carlos Bereciartu, Pilar Torrealba, Ricardo Mendoza, Carmen Cecilia Mendoza, Gisela Bartolomé, Serenata Guayanesa, Pastor Jiménez, Pablo Canela, Raúl Orozco, Ramón Honorio Falcón, Tarsicio Barreto, Jacinto Arráiz, Orquesta Filarmónica de Madrid, Orquesta Sinfónica del edo. Lara. Fue inventor de un aparato que perforaba los rollos de la pianola, amante del cine, la cultura y pionero de las lides radiales. Grabó en Caracas el long-play “Amorosa”, donde le propusieron trabajo en la factoría y que se quedara con los gastos pagos por el tiempo que quisiera, respondiendo que no, diciendo “Mi Afecto por Quíbor es un Atavismo”. Entre su obra más grande se destaca cuando siendo Presidente de la Sociedad Civil “Nstra. Sra. de Altagracia, convidó al artista italiano Gnesotto Pietro para pintar y adornar las paredes de Iglesia “La “Ermita” con los Angelitos Negros del Poeta Andrés Eloy Blanco. El Concejo del Municipio Jiménez lo inmortalizó al Acordar todos los 20 de agosto de cada año, una Sesión Especial en su homenaje, Donde se otorga el Botón “Juan Pablo Ceballos” a destacados músicos de la región, también en 1989 identifica a la glorieta, situada en el Boulevard “Liscano Torres” con su nombre “Juan Pablo Ceballos”, el 23-02-1.996, el Concejo lo Declara “Patrimonio Cultural del Municipio Jiménez”. APAO fallece en Quíbor el 20 de mayo de 1988, allí alzará la copa para compartir con sus amigos de siempre: Juan Fermín Torres, El negro Arráiz, Domingo García, Argenis Jiménez Méndez, Pablo Yústiz, Rafael Rodríguez Boquillón, Danilo Ceballos, Pastor Cortés, Marcos Vásquez, Maestro Carrillo, Rafael Miguel López, etc. Etc. Etc.

BOTÓN JUAN PABLO CEBALLOS: El 23 de julio de 1996, con motivo de conmemorar sus 95 años de su nacimiento, en Sesión Ordinaria, la Cámara Municipal, presidida por este servidor, propuse esta Condecoración, ante los ediles Ramón Aníbal Herrera, José Francisco Silva, Oswaldo Jiménez, Migdalia Escalona y Gil Landaeta, aprobando unanimente su celebración todos los 20 de agosto de cada año a tres ciudadanos ejemplares que se hubiesen o se destaquen en actividades artísticas. El primer Orador en 1996 fue don Carlos Alvarez Urdaneta, Condecorados: Pastor Jiménez, Eutimio Escalona, Tarsicio Barreto y Homenaje póstumo a la Dra. Gisela Bartolomé. 1997: Angel Ramón Arráiz- Angel Ramón Arráiz, Carmen Cecilia Mendoza, Carlos Ereú, Homenaje e Carmen Cecilia Mendoza. 1998: Lic. María Lourdes de Chiossone-Fares Jiménez, Pablo José Fréitez y Patricia Hernández. Homenaje a Juan Miguel Rodríguez, 1999: Espirio Riera-Tamunangue Hnos. García, Sinforoso Daza y Juan Bello. 2000. Abraham Jiménez- Honorio Falcón, Rafael Chencho Jiménez y Espirio Riera. 2001: Alfonso Saer-Dra. Gisela Bartolomé (Post-Mortem), María Elena Quintero y Carlos García. Juan Pablo Ceballos Declarado “Patrimonio Cultural del Municipio Jiménez”. 2002: Eleazar Urdaneta Arce-Luis Enrique Ceballos, Guillermo Fuentes y Miguel Pérez. 2003: Martín Díaz Peraza- Juan Pablo José Ceballos, Luis Enrique y Juan Quinchoncho. Reconocimientos para: Coral Carrillo y Escuela de Música “Juan Pablo Ceballos”. 2004: Rafael Andrés Montes de Oca- Pedro Peché Chcón, Fernando Ceballos y Jacinto Arráiz. Reconocimiento a “Violines de Tintorero”. 2005. Pedro Peché Chacón-Grupo Xaguas, Napoleón Pololo Arráiz, Chichito Rosales. Reconocimiento a: Juan Alvarado y Orquesta Sinfónica. Inexplicablemente el Concejo Municipal no ha realizado más este Homenaje, a uno de los varones más ilustres de la Historia Cultural del Municipio Jiménez.

