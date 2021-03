DIGO LO QUE OIGO/ Custodio Segovia

Comentan que la profesora Amalia Sáez, ex alcaldesa de Iribarren, sufre serios quebrantos de salud. Recibe tratamiento especial por la enfermedad que padece. Dicen que su delicado estado de salud le impidió afrontar una acción judicial donde habría perdido dos apartamentos en la costa oriental de Falcón. ¿Será verdad? Solo San Pedro tiene las llaves del cielo.

…………………….

En Carora muchos personajes se preparan para la gran carrera por la Alcaldía del Municipio Torres. En la Plaza Jacinto Lara comentaban que entre candidatos por el Psuv estarían Ramón Suárez, Danny Lameda, Dennys Pereira, José Gil y Richard Páez. Honorio Suárez es mencionado por AD-alacranes. Endrick iría por el grupo de Teolinda que es auténtica AD. Preparan cañones de Avanzada con KK-lo y su hermano de independiente. Cheíto Ramos se anota de independiente para el “ coroto”.

………………………

Todos los desechos de la zona montañosa de Morán caen a la presa Dos Cerritos. Se agregan el desvío de aguas para cultivos, la tala y la quema. En Hidrolara nadie sabe del manejo de aguas, de allí la crisis que se avecina. Habrá racionamiento del agua como fórmula salvadora. Del posible dragado de la presa morandina nada se sabe.

………………….

Este viernes los padres redentoristas celebrarán en la Parroquia San José de Barquisimeto, la eucaristía en honor al patrono de la Iglesia Universal San José, esposo inmaculado de la Santísima Virgen María y padre virginal de Jesús. TV Latina transmitirá la Santa Misa a las 9:00 de la mañana.

…………….

El dirigente político Lorenzo “ Lencho” Monasterios aclara en las redes sociales que la vigente Constitución no registra por ninguna parte ni siquiera, la palabra “comunal” o “socialismo”. Señala que el art ículo136 de la CRBV establece solamente 3 poderes: Municipal, Estadal y Nacional. No existe ningún supuesto “poder comunal”. Repudiamos esa propuesta inconstitucional hecha por la AN del fraude del 6D.

………………….

Increíble pero cierto. En la localidad de Jupiter ( no él planeta) en el Estado de Florida en Estados Unidos, prueban en los estadios la zona de strike electrónica. Se puede escuchar el “strike” desde la corneta sobre el dugout. Mike Hill, Vicepresidente de Operaciones del terreno de MLB dice que han tenido buenas reacciones. ¿ Lo tendremos en la LVBP ?

………………….

“En un mundo de libre comercio y democracia, no hay incentivo para la guerra y la conquista.”( Ludwig Heinrich Edler Von Mises)