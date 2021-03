DIGO LO QUE OIGO/ Custodio Segovia

Juan Manuel Raffalli abogado constitucionalista al hablar de la fulana ley de ciudades comunales señala: No se puede alterar la organización político-territorial de la República ni crear entidades populares con nuevos poderes con la excusa de la democracia participativa sin reformar la Constitución. Las ciudades comunales no están en la Constitución. Es un vehículo de participación ciudadana y de ahí no debería pasar.

…………….

Los venezolanos serán conejillo de indias para probar las vacunas cubanas contra el virus chino. Llama la atención que la elite del régimen adquirió determinado número de vacunas de las marcas más reconocidas `para inmunizarse. Se incluyeron familiares. Secuaces, amigos y conexos. La pregunta ¿Por qué vacunas cubanas y no comprar las de los laboratorios serios de reconocida trayectoria. ?

……………………

Viejitos de la Plaza San José comentaban antes de ir a esconderse por la cuestión radical indicaban que pareciera existir algo más en las dos semanas severas o cuarentena que comenzó el lunes 22. Se `preguntaban SI esa cuarentena no tiene un fin encubierto. Un trasfondo de terminar de quebrar a los pequeños y medianos comerciantes que aún quedan.

………………

Trasciende que los rojos rojitos crepusculares dieron el adiós al proyecto de una sede para el Sistema Nacional de Orquestas en la avenida Libertador con Argimiro Bracamonte. Los terrenos cedidos para tal fin, serán ahora para una feria de comidas. Chao la cultura bienvenida Barquisimeto Food Park. Indigna al ciudadano pensante y amigo de Barquisimeto el desastre.

…………………

Comentaban en el sector Los Mangos de Sarare, que el alcalde de Simón Planas quizás aburrido por la semana radical decidió darse una vuelta por las playas. Acompañado de su séquito viajó para botar el estrés. Dicen que los gastos pasaron de los 3 mil dólares, pero regresó nuevecito.

…………………..

En redes sociales hablan que un terrorista conocido como “Nando” señalado de ser neutralizado segùn comunicado de Min-Defensa, fue dado de baja en el año 2013. Fue en una acción de tropas de la Séptima División y de Operaciones Especiales de Asalto Aéreo de Colombia. Era jefe del frente 57 de las FARC en el departamento del Chocó. El diario El colombiano publicó una nota con fecha 28 de abril de 2013. ¿Entonces ?

………………….

Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.( Octavio Paz)