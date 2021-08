Digo lo que oigo | Por: Custodio Segovia

Con la absurda explicación de “ barrer” un grupo de agentes policiales cerró de improviso la carrera 19 entre calles 22, 23 y 24. Transeúntes comentaban que al parecer se había anunciado una concentración de protesta frente a la gobernación del estado. Esto motivó que se ordenara a Polilara cerrar la importante vía este miércoles en horas de la mañana. ¡ El miedo es libre indicaban en la plaza Pedro León Torres o plaza La Moneda.

Las vías agrícolas tienen abandonadas más de 20 años. Se ha cumplido el proceso de destrucción total decretado por el galáctico de Sabaneta. Además del desastre, los productores no tienen combustible, asistencia crediticia, les roban las cosechas, no reciben semillas ni maquinarias. Pero los rojos rojitos cruzan por todas partes en campaña. Hay carreteras que al llover quedan intransitables. Se pierde la producción, pero no importa. Dice Pedro Fernández: ¡ Estamos en destrucción.. perdón en robolución ¡

Comentan que son enormes las colas para solicitud de pasaportes y cédulas en las oficinas del Saime de la avenida Lara, pero al frente solo se observan pocas personas. El grueso de las víctimas lo esconden en el estacionamiento del Banco de Venezuela en la urbanización del Este. Así no se nota mucho la masiva concurrencia.

Mirna Víes ha sido el embarque del siglo para la gente de Palavecino. Monumental incapacidad de la Alcaldesa. El aseo urbano desapareció y sin agua las comunidades. Familias de los apartamentos de la Mora denuncian estar repletos de basura, moscas, ratas y gusanos. Más de 15 días sin recoger la basura y parece extenderse el tiempo. Igual en Loas Rastrojos. Nadie responde a la crisis.

Señalaban los Viejitos de la Plaza San José que el generalísimo( auténtico, de verdad, no inventado) Eleazar López Contreras creador de la Guardia Nacional se debe estar “ revolcando” en su tumba. Esto al observar en lo que han convertido la institución. Es triste, pero a los 84 años de su nacimiento en este componente militar el honor no se divisa…! Que tristeza!

De nuevo está de luto el gremio médico del Zulia y de Venezuela por el fallecimiento de tres valiosos especialistas a consecuencia del Covid-19. Tristeza y pesar. En menos de 8 horas murieron Romer Alí Cárdenas, Aniceto Corona y Humberto Moreno. Con ellos, sube a 116 la cifra de galenos fallecidos por la pandemia en el Zulia solamente. El gobierno calla como siempre.

“La dictadura es una conferencia constante que le indica que sus sentimientos, sus pensamientos y sus deseos no tienen importancia, que usted no es nadie y debe vivir como le dicen otras personas que desean y piensan por usted”.( Stephen Vizinczey).