Digo lo que oigo | Por: Custodio Segovia

Comentaban los Viejitos de la Plaza San José que quienes votaron este domingo en el proceso rojo rojito, confirma, ratifica que le gusta vivir con salarios de hambre, centros hospitalarios destruidos, rodeado de basura, sin servicio de agua, sin electricidad, en medio de charcas de aguas negras, hacer colas por combustible, recibir bonos de 0,97 centavos de dólar. Ciertamente le gusta vivir en la miseria. Los enchufados están en otra orilla con dólares, camionetas de lujo y pare de contar.

Barquisimeto estado sin agua. Sectores tienen hasta 20 días sin el vital servicio. El colmo del sadismo gubernamental es que no da explicación alguna. Nadie habla de la descomunal crisis en la gobernación, Alcaldía y menos en Hidrolara todo un monumento a la incapacidad. Esto no es invento. Por cierto que en las Colinas de Santa Rosa Norte tienen 15 días sin recibir agua. ¿Por favor gobernador intervenga ?

Este lunes 09 de agosto el estimado periodista larense y Coordinador Operativo Nacional de Voluntad Popular, Roland Carreño cumple 288 días detenido arbitrariamente, secuestrado en las mazmorras del régimen. Le inventaron delitos y lo metieron preso. Debe ser liberado, es inocente.

Arepa más cuadrada para los venezolanos. La producción de maíz en el ciclo invierno bajó considerablemente, señala el presidente de Fedeagro (La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela) Celso Fantinel. Aparte de ello se estima un aumento o ajuste como suele decir la robolución por el tumbe de seis ceros al bolívar.

Según el nuevo cuento de la robolución, Yulimar Rojas debe todo sus triunfos, logros, recórd mundial y medalla de oro en los JJOO al amplio financiamiento otorgado. El Seniat lanzó el embuste el pasado sábado en un tuit. Todo indica que no entrenó en España sino en el “ tierrero” en Puerto La Cruz. Verdaderamente cara de tabla, embusteros, taimados estos sujetos rojos rojitos. No tienen un ápice de vergüenza señala Flor Verde, atleta de la parroquia Juan de Villegas, Señala que no hay ninguna instalación deportiva donde los atletas de alta competencia puedan entrenar. El Barcelona FC y la Nike son los que aflojan los reales.

Muchos comentarios, controversias por los resultados un poco opacos (¿?) del proceso del Psuv. Analistas consideran que no hubo liderazgo alguno. Sólo escogencia a dedo, el que mejor encaja a los jefes. Lo demás es justificar lo injustificable. Importante señalar que no hubo ninguna avalancha, marea o sunami de votantes, porque ni los de carnet caminaron. Hay seguridad que hablarán de proceso histórico, único, votacion jamás vista.Por cierto que deben anunciar que votaron unos 7 u 8 millones de “ camaradas”. ¿Usted qué opina ?

Un gobierno democrático se halla próximo a la libertad; el de unos pocos, se halla próximo a la tiranía.“( Tácito )