Digo lo que oigo | Por: Custodio Segovia

Viejitos de la Plaza San José comentaban que realmente es muy bueno el célebre diálogo de la usurpación y el grupo alacrán en México. El caso es que por más vueltas que le den al asunto los rojos rojitos no tienen intención de irse del poder. No cederán ni un milímetro, no renunciarán a nada. Lanzaron eso sí, unos pellejos caza-bobos con un show en noviembre.

En la plaza Bolívar de Carora comentaban la victoria interna de Ramón Suárez en el Psuv del municipio Torres. Será á el candidato a la Alcaldía. Nunca ha hecho nada por Los Arangues, donde nació. Dicen que miente hasta dormido, tiene el alias de “ El acido”, es vengativo no atiende a nadie y gusta de practicar boxeo con sus amores. ¿Será verdad ?

Familias del sector El Jebe de Barquisimeto escriben a Custodio para expresar su indignación por el inmenso bote de agua blancas existente en la comunidad, debido a las tuberías rotas. Señalan que es inhumano que miles de litros de agua se pierdan por la indiferencia e ineficacia de Hidrolara, donde conocen el problema, pero nada hacen.

Se restablece de Covid-19 la periodista Zaida Principal. Contrajo el virus chino a pesar de estar vacunada. Junto a su madre debió ser internada en un centro clínico de Barquisimeto, donde gracias a Dios supera los serios problemas de salud. Requiere la solidaridad de todos, la ayuda, la generosidad.

Quienes resultaron vencedores en el proceso del Psuv no tienen seguro los cambures. Parece que los tiros, cuchilladas, golpes, garrotazos, pedradas, bolsas Clap, gasolina y dólares no valieron nada. Ya en el alto mando rojo rojito lo anunciaron. Parece que el dedo índice se impondrá. Mientras en Carabobo parece que seguirán comiendo “ murciélago”.

Periodistas de medios nacionales y de agencias informativas internacionales fueron impedidos de dar cobertura a la llegada del grupo de atletas medallistas en los Juegos Olímpicos. Solo los rojos rojitos y jerarcas del régimen tuvieron el acceso en el aeropuerto de Maiquetía al grupo. El argumento fue que no estaban acreditados por Minci y el Ministerio del Deporte, proceso del cual no fueron informados oportunamente todos los medios”, reveló El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

La abogado Tamara Suju en su cuenta @TAMARA_SUJU escribió sobre el cambio de jefe en el Comando 51 de la Brigada de Selva al sur de Venezuela. No se anduvo con cuentos y dice:” No solo traspasan el Comando de la 51 brigada, tambien traspasan los negocios, venta y alquiler de armas a Grupos Subversivos de la Zona, Alquiler de Militares, tránsito de Droga,etc. Así opera EL CARTEL DE LOS SOLES,

Un pueblo que pierde la fuerza necesaria para sacudirse el yugo acaba por venerarlo. (José Vasconcelos)