Digo lo que Oigo | Por: Custodio Segovia

Muy grave la situación de los trabajadores de la azucarera Pío Tamayo en El Tocuyo. Comentan que muchos con 15, 20 y 25 años de servicio en la factoría son obligados a firmar la renuncia a cambio de 150 dólares sin más. El colmo es la amenaza de ser despedidos y reemplazarlos con los pranes y reclusos que tienen en el Central Ureña del estado Táchira. A los rojos rojitos no les importa nada menos los Derechos Humanos.

Violando las más elementales normas de higiene en cuanto a la manipulación de alimentos, proliferan las ventas ambulantes de comida rápida en la trasversales adyacentes a la avenida 20. Un verdadero atentado a la salud. Las autoridades sanitarias brillan por su ausencia. No hay control ni la inspección requerida.

Enrique Aristeguieta escribió en su cuenta @EAristeguieta:”He aquí una lista de malas palabras para los de la tiranía: Libertad- Democracia- Tolerancia- Respeto- Cultura- Ciencia- Urbanidad- Decencia- Honestidad- Eficiencia- Educación- Veracidad- Humildad- Vergüenza- Trabajo- Orden- Deber- Higiene- y un largo etc”.

En la urbanización El Trigal es una tragedia total la falta de agua. Familias enteras afectadas por la situación. Niños y ancianos los más afectados por el desastre de Hidrolara, donde nadie da cara y soluciona el problema. ¿Hasta cuando la indolencia y la ineficiencia ?

Leído en las redes sociales: “ HaimEshed ex jefe de seguridad espacial de Israel aseguró que los extraterrestres existen y que una “Federación Intergaláctica” pidió mantener el secreto por ahora. Precisò que existe “una base subterránea en Marte” donde trabajan juntos “alienígenas y representantes del gobierno de Estados Unidos” y que Donald Trump estuvo a punto de revelarlo.

Viejitos de la Plaza San José comentaban sobre un audio que circula en las redes sociales donde el concejal del `psuv Roberto Casares en San Felipe, estado Yaracuy, insta a entregar los alimentos solo a los chavistas.En forma humanitaria, bondadosa, solidaria expresa:” El que no es de los nuestros no nos importa que no coma, la comida es solo para los Chavistas. Nada de pobrecito, de ayudarlo, cero comida señala ¿Qué tal ?

No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.((Montesquieu )