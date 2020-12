Digo lo que oigo |Por: Custodio Segovia

Venezuela está de luto. Llora la tragedia de sus hermanos ahogados en la ruta Güiria-Trinidad. Al menos 22 cuerpos han sido rescatados. Eran com`patriotas que escapaban de la tiranía, el hambre y la miseria que se vive actualmente. La tragedia es un vivo retrato de a urgencia de un cambio real en Venezuela. Es de vida o muerte. Por cierto que el régimen ignora lo ocurrido, no hay solidaridad, menos una nota luctuosa. ¡ Cinismo puro ¡

De golpe y porrazo los transportistas ante la indolencia del gobierno municipal y regional aumentaron el pasaje a 100 mil bolívares. Existen trabajadores que deben utilizar dos y tres buses para trasladarse a su centro de labores y hacen igual al retorno. Los bancos entregan 200 mil devaluados simones y a veces indican que no tienen dinero.

Familias del barrio Caribe 1, parroquia Ana Soto ex Juan de Villegas, reclaman agua y gas. Escriben a Custodio para dar a conocer la dramática situación que atraviesan desde hace meses. Del gobierno nadie responde. Parece que navidad les llegará con este par de problemas.

Gran pesar en el seno de la colectividad larense por el fallecimiento del Dr. Freddy Castillo Castellanos. Un Barquisimetano excepcional, sanjuanero, abogado, poeta de grandes quilates, investigador, académico, asesor de organizaciones nacionales e internacionales. Formó parte del Consejo Consultivo de la ciudad de Barquisimeto. Comprometido con la cultura, la educación y la ciudad. Era sobrino de Enrique Tejera París, abogado, economista y diplomático quien fue embajador de Venezuela ante la OEA y la ONU. Paz a sus restos.

Casa semana la Línea Tocar de El Tocuyo aumenta el valor del pasaje. Alcaldesa y concejales son indiferentes en Morán ante la situación. Son complacientes al no actuar en defensa del pueblo dicen indignados quienes son víctimas del abuso. Quien no paga con aumento es bajado de las unidades según dicen. El bolsillo no aguanta la especulación.

Recordad que a lo largo de la historia, siempre ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo, han parecido invencibles. Pero siempre han acabado cayendo. Siempre.(Mahatma Gandhi)