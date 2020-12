¡Medida humanitaria! El obsceno clamor del régimen por el barranquillero | Por: Robert Alvarado

“La visión más valiente del mundo es ver a un ser humano que lucha contra la adversidad”. Séneca

¡Qué bueno! Con Alex Saab preso y llegadas las fiestas decembrinas el régimen ha sentado un buen precedente, admitiendo de un plumazo lo que por más de tres lustros vienen reiterando los familiares de los presos políticos por estas fechas, que “No existe ningún elemento legal que impida que [los presos políticos] pueda [n] disfrutar de la llegada del nuevo año junto a su [s] esposa [s] e hijos, víctimas de esta perversa trama”, y es que el único impedimento que existe para ver la reunificación familiar de los presos de conciencia es la arbitrariedad del régimen que con el enunciado citado concluye el “Comunicado” mediante el cual pide una “MEDIDA HUMANITARIA” para el llamado “testaferro de Maduro”, evidenciando de soslayo la perversidad de la prisión política.

Sí el último párrafo del mencionado “Comunicado”, fechado el “24 de diciembre de 2020”, pudo ser extraído de cualquiera de las numerosas causas penales iniciadas por motivaciones políticas, el primer párrafo contiene los argumentos que el régimen, encabezado primero por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro, no se cansa de desechar en perjuicio de ciudadanos inocentes y sus familias, pero se los apropió, como hace con todo, y en una de Chacumbele deja ver cuán significativas son las fiestas decembrinas para toda familia y desvela el desafuero que constituye arrebatarle la libertad a cualquier ciudadano.

¡Qué curioso! El primer párrafo coincide a tal punto con las aspiraciones de los familiares de los presos políticos venezolanos que modificando tan sólo tres cositas, puede ser utilizado para elevar el mismo pedimento a “La República Bolivariana de Venezuela” en favor de cualquiera de ellos, sin que sus argumentos pierdan validez a lo interno, porque en relación a Saab no revisten ninguna. Con tan sólo leerlo se percatarán que no me falta razón:

“La República Bolivariana de Venezuela hace un llamado a las instituciones del Estado de la hermana República de Cabo Verde para que, considerando las fechas festivas decembrinas, en las que la humanidad se reúne en familia para celebrar la vida y pedir por un futuro de paz y de justicia, le sea otorgada al ciudadano Alex Nain Saab Morán, injustamente detenido en ese país desde el pasado 12 de junio, una medida humanitaria que le permita compartir con sus seres queridos en libertad condición que nunca debió serle arrebatada.”

Por ejemplo, la señora Carmen González de Garbi, palabras más, palabras menos, en 5 navidades ha pedido eso mismo, exactamente igual, para su hijo Antonio José Garbi González; la multiplicidad de alegatos que en ese sentido han sido presentados en favor de Rolando, Otoniel y Juan Guevara por la Doctora Jackeline Sandoval y su hermana Donage a lo largo de 17 navidades fácilmente se pudiesen resumir con esas mismas palabras esgrimidas en el plano internacional por el Estado Venezolano en favor del paisano de Shakira.

¿Qué me dicen del clamor de Laura de Molina y de los demás familiares de Luis Molina, Héctor Rovain, Arube Pérez y Erasmo Bolívar? Los policías metropolitanos que durante 17 navidades han vistos desechadas solicitudes del mismo tenor; hay quienes tienen menos tiempo presos, pero el cautiverio al que han sido sometidos es tan severo que la Navidad y Año Nuevo los aflige en alto grado lejos de sus familias, pregúntele a Molly de La Sotta o a las esposas de los trabajadores de PDVSA que llevan 4 navidades presos y de los comandantes Igbert Marín, Deibis Mota, Erick Peña, Víctor Soto y Juan Peña Palmentieri. Si hiciera falta más referencias, ahí tienen a la señora Rosalba Palmentieri o a Kerling Sánchez, esposa del Teniente Coronel Ruperto Sánchez, ahora recluido en Ramo Verde después de una larga estadía en La Pica, Monagas.

¡Qué sarcasmo! El régimen de Maduro pide a Cabo Verde “medida humanitaria” para Alex Saab por Año Nuevo mientras en Venezuela hay 375 presos políticos, 208 militares y 167 civiles (según datos de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia), que además de permanecer privados de libertad por órdenes del régimen de Nicolás Maduro, no les permiten ni ver a sus familiares, al día de hoy familiares llevan 10 meses sin ver a sus presos políticos, y no exagero si digo, parafraseando a Thays Peñalver, que donde ocurre eso no hay libertad, democracia y mucho menos justicia.

Lo mejor del Comunicado que comento, cual soga que se coloca en el cuello el ahorcado, es que saca a la luz irregularidades imputables al régimen, como si la conciencia los traicionara, “detención arbitraria”, lo dicen como si fuera una realidad ajena a los remitentes del aviso oficial, otra que les quedó genial, “vencimiento de lapsos procesales… para alcanzar una conclusión del proceso judicial” y exigen respeto al fallo de fecha 2 de diciembre de 2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estado de África Occidental para que le sea otorgada una medida humanitaria a Alex Saab como una medida de arresto domiciliario permanente, cuando ellos no respetan decisiones del mismo talante emitidas por la CIDH o el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, viene lo mejor, inscriben esa detención “en una campaña de asedio… con el fin de infligir más sufrimiento al pueblo venezolano y de desestabilizar sus instituciones y orden interno”.

Pero se pasaron de maraca al apelar “a la justicia, a la humanidad”, para afirmar que la “salud [de Alex Saab] se ha visto deteriorada y comprometida durante el desarrollo de este injusto proceso”, casi que lo convencen a uno sino fuera porque he visto como se retuercen del dolor y la angustia presos políticos a quienes el régimen le ha negado atención médica, Rolando Guevara, Vasco Da Costa, el General Oswaldo Hernández, son preclaros ejemplos del desvalor a la vida que impera en los injustos procesos a que se han visto sometidos ellos al igual que el 1er Teniente Luis Mogollón, prácticamente muerto en vida en un calabozo.

Está claro, a estas alturas poco importan las apariencias, de allí lo obsceno de esta solicitud de medida humanitaria, en términos que contradicen la esencia de esa solicitud y ofende nuestro gentilicio por su carga de desprecio hacia nuestros presos políticos, al derecho, a la democracia y a la justicia, dejando claro lo importante que es para el mal llamado gobierno rescatar a Alex Saab, para muchos un delincuente que ha puesto en práctica “sobornos, simulación de torturas e intentos de fuga”, y lo último, apela a un recurso cuya inefectividad espero sea igual o mayor a la observada en relación a los presos políticos.

Cualquier información o sugerencia por [email protected] [email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y además pueden leer esta columna en mí página Web: https://robertveraz4.webnode.es/ y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!