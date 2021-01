Salsa Escrita | Andrés Felipe Díaz “Mapache”, extraordinario y destacadísimo ejecutante de la trompeta

En la ciudad de Barquisimeto han nacido y siguen formándose artísticamente una gran cantidad de músicos que son dignos de admirar y sirven de ejemplo para las nuevas generaciones de artistas a nivel regional y nacional.

Y el personaje de esta semana en nuestra columna salsera, es un fiel exponente ante el mundo de la calidad existente en nuestro país. En tal sentido, nuestro invitado en esta ocasión es Andrés Felipe Díaz “Mapache”, extraordinario y destacadísimo ejecutante de la trompeta, instrumento que le ha servido para actuar en los cinco continentes.

Andrés Díaz, nació el 17 de marzo de 1969 en la ciudad crepuscular y musical de Venezuela. Para “Salsa Escrita”, es un honor entrevistar a otro de nuestros baluartes que le dan la vuelta al mundo interpretando sus notas musicales; bienvenido Andrés y esperamos todos conozcan de tu fructífera trayectoria.

Gracias profesor Carlos, por brindarme la oportunidad de dar a conocer parte de mi vida artística a través de su leída columna por International Salsa Magazine, www.salsagoogle.com.

Andrés, para comenzar quisiéramos saber dónde desarrollaste tus estudios musicales y también nos cuentes, ¿cuáles fueron las primeras agrupaciones donde comenzaste a tocar?

-Bueno, inicié mis estudios a los 15 años, gracias a mi hermano José Díaz, quien fue trompetista de la banda show del liceo José María Domínguez y en una oportunidad llevó la trompeta a nuestra casa para limpiarla y de ahí nació mi pasión por ese instrumento.

A los 15 años, entré a esa banda y a los 16 años comencé a estudiar teoría y solfeo en el conservatorio Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto, luego estudié 8 años trompeta en el Sistema de Orquestas Juveniles con el profesor Alfredo D’Addona.

En cuanto a mis inicios tocando con agrupaciones te puedo decir que a los 17 años de edad, mi compadre y hermano José Reinoso, me invita a tocar con “Alberto y sus Muchachos”, luego pasé a las filas de: “Los 5 Sabores”, “Grupo Variedad”, “Los Decanos”, “Orquesta la Playa”, “Nino y su Orquesta”, “Orquesta Sensación de Alí Rojas”, “Orquesta la Mayor” de Acarigua y la “Máquina del Merengue” en Valencia.

-Maestro, muchos sabemos y otros no, que desde hace años y hasta la actualidad, eres uno de los trompetas de la orquesta de Oscar D’León, “El Sonero del Mundo” y queremos saber ¿cómo logras ingresar a su staff de músicos?

-Okey, profesor Carlos, en efecto, en Barquisimeto existió un restaurante de nombre Costa del Sol, el cual presentaba talento en vivo de alta calidad y allí tocando con “La Máquina del Merengue”, hice amistad con sus integrantes, luego voy a Valencia a tocar con ellos, y le hacía suplencia al trompetista Rómulo Paiva y logro conocer también al saxofonista Henry Ramos, quien en esa ocasión va a México con Oscar D’León y me dice que buscaban trompetas y él le dio mi número telefónico al pianista Óscar Reyes, director musical de la orquesta de Oscar.

Posteriormente viene a Barquisimeto el señor Cheo Noguera y va al sindicato de músicos a preguntar por trompetistas y me recomiendan, para ese entonces tocaba con la orquesta “Variedad”, a raíz de todo eso, hablo con Jorge Suárez, mi hermano y amigo y excantante de Oscar, para ese momento Jorge me recomienda que audicione en el Club América donde se presentarían.

Fui, toqué tres temas, ellos toman mi número y luego me llaman para audicionar en Caracas con 16 trompetistas. Allá en Caracas pasábamos de tres en tres a tocar a capela en latín jazz, porque iban a Europa a una gira con Oscar a presentaciones de festivales de jazz.

Bueno, para ser sincero, no quedé en esa audición, pienso yo y te explico: ese día me fui muy temprano a Caracas, por lo que llegué de madrugada y debí esperar más de 6 horas hasta que fue la audición y no dormí mucho; luego, Jorge Suárez me ofrece llevarme al Nuevo Circo, después que terminaran el ensayo y me invita a ver el ensayo, el cual fue después de la audición. Comienzan a ensayar y yo estaba mirando en un rincón, allí me dormí y Oscar se da cuenta y le pidió a uno de sus trompetistas que me diera chanche de ensayar para que no me durmiera. Recuerdo que era Ricardo Díaz, que en paz descanse; hice el ensayo durante tres horas.

Al finalizar el ensayo, me llamaron a la parte de la oficina, tomaron mis datos y me preguntaron si tenía pasaporte y yo le dije que no. Más adelante el señor Ramoncini se retira y me llama a tocar en Caracas en el año 1996, en el Festival de Salsa en el Poliedro, recuerdo se ensayaron dos días un repertorio fuerte para ese show, pero el día de la presentación, Oscar tocó lo que le pedían, lo que se acordaba, menos lo que se ensayó… ja, ja, ja. Oscar no se puede regir por un set y creo que mucha gente lo sabe.

Así pues, gracias a Dios, esa semana fueron cinco presentaciones en Caracas, Miranda y Aragua; luego le comenté a Richard León, el hijo de Oscar, quien me entrevistó y le dije que ya tenía el pasaporte y se lo di; luego de esa semana, ellos iban a Estados Unidos, Colombia, Perú y otros países por lo que ya estaban planificando pasajes y visas y no podía ir yo por razones obvias. Llega enero de 1997 y desde allí arranco a trabajar con Oscar D’León hasta hoy día con mil vivencias.

-Excelente e interesante experiencia Andrés, ¿y en cuanto a artistas con los cuales has compartido tarima y eventos internacionales, qué nos puedes decir al respecto?

Amigo Carlos, hemos acompañado en tarima, entre muchos, a: Gilberto Santa Rosa, Celia Cruz, La India, Ismael Miranda, El Canario, Pete “El Conde” Rodríguez, Albita, Willie Colón y otros que ahora mismo no recuerdo. Déjame decirte que participamos en el Grammy Latino, como una de las primeras orquestas en tocar en ese show en vivo en Las Vegas.

-¿En cuántas producciones de Oscar D’León has grabado?

He grabado en tres producciones y una de ellas fue Oscar D’León en Copacabana, la cual ganó el premio Grammy Latino. Ahora bien, maestro Andrés Díaz, ¿por qué te apodan Mapache? –Mapache me lo ponen cuando arranqué con “Alberto y sus Muchachos”, por mis ojeras, antes me decían Mapachito, porque era delgado, además de muy joven, hoy día me dicen el Mapache gordo, ja, ja, ja.

¿Qué nos puedes decir de tu experiencia con Oscar D’León?

“Los mejores años de mi vida como músico los he vivido con el Sonero del Mundo, pienso que es un sueño para muchos, una realidad para otros quienes contamos con la bendición de estar en una orquesta internacional, pero hay que ser un soñador y querer anhelar siempre y la vida te lo dará… Soñaba con viajar por Venezuela y tocar en todas sus ciudades y pueblos y Dios me dio mucho más; he podido estar en los cinco continentes y muchos países del mundo, mejor imposible…”.

¿En cuanto a la Sonora Mapachera?

-Es mi proyecto, es otro gran sueño y nace a raíz de haber transcrito 30 canciones del señor Pastor López (Q.E.P.D.), en el 2014 y la idea era acompañar a Pastor en eventos y fiestas privadas, pero no se dio y me quedaron los arreglos y en 2017 me nació la idea de hacer una Sonora; actualmente paralelo a mi trabajo con Oscar, tenemos presentaciones e interpretamos también merengues y salsa, próximamente grabaremos la primera producción con 12 temas de guaracha y cumbia, de los cuales en seis temas soy compositor y arreglista.

Para ir finalizando, ¿cuáles son sus redes sociales y número de contacto?

–Andrés Díaz en Facebook, Sonora Mapachera Facebook, @sonoramapachera Instagram y el número telefónico: 0412-7863823. Gracias maestro Andrés “Mapache” Díaz, por esta entrevista ofrecida a Salsa Escrita “La Columna Salsera” y le deseamos el mayor de los éxitos y mucha vida y salud para que siga representando a nuestro estado Lara y Venezuela, junto a Oscar D’León en todo el mundo.

Profesor Carlos Colmenárez, el agradecimiento es mío, ya que, gracias a usted, nosotros los artistas, tanto larenses como de todo el país, nos damos a conocer ante sus asiduos lectores que durante más de tres años leen su prestigiosa columna a nivel nacional e internacional. Siga así, apoyando el talento venezolano que es de exportación. Mil gracias y bendiciones para usted.

¡Hasta la próxima y sigamos salseando!

Carlos A. Colmenárez O.