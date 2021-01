Salsa Escrita | por Carlos A. Colmenárez O.

Es un altísimo honor y muy grata satisfacción, tener en esta ocasión como invitado especial a uno de los más prolíficos, exitosos y reconocidos músicos venezolanos que ejerce de compositor, arreglista, productor, pianista, trombonista, vocalista y director de orquesta; quien además es reconocido por todos los salsómanos en nuestro país e internacionalmente, nos referimos a Mauricio Silva; el cual tiene un linaje musical heredado de su abuelo Manuel Silva Linares y su padre Miguel Ángel Silva, este último se destacó como bajista de jazz de Gerry Weil, Billo’s Caracas Boys, Orquesta Los Melódicos y Orquesta de Porfi Jiménez, entre otras; su tío Rafael Silva fue considerado uno de los mejores trombonistas y con más experiencia de Venezuela.

Algunos de sus hermanos también son músicos, entre ellos figuran: Josué Miguel Silva (ya fallecido) y Daniel Silva, destacado bajista y cantante con diversas orquestas dentro y fuera de nuestro país.

Su hijo Briant Silva y su sobrino Harold Silva, como parte de la nueva generación. Mauricio Silva nació en Caracas un 30 de diciembre y desde muy joven se interesó por capacitarse muy bien en su profesión, por eso estudió con grandes músicos venezolanos y extranjeros. Ha participado en la grabación de más de 200 producciones.

Algunas de ellas con: Sexteto Juventud, La Crítica de Oscar D’León, Wladimir y su Constelación, Dimensión Latina, Los Satélites, La Sala Mayor, Arabella y su banda, Los Melódicos, Billo’s Caracas Boys, Silva y Guerra, Mauricio Silva y su orquesta, Oscar D’León, Cheo Valenzuela, Magia Caribeña, Porfi Jiménez, Salserín, Erick Franchesky, Guaco, El Trabuco Venezolano, Wílmer Lozano, Legado de la Salsa Venezolana, Legado de la Salsa Mundial, entre otros.

Entre sus composiciones se destacan: Se necesita rumbero (grabada por Oscar D’León), Te haré feliz, Debe ser el amor y Canto al Madera. Y para dar inicio a esta interesante entrevista, queremos darte la bienvenida Mauricio a “Salsa Escrita” la columna salsera, donde proyectamos al talento musical y damos a conocer el acontecer de nuestra música latina a nivel nacional y mundial a través de El Informador-Venezuela.

Muchas gracias profesor Carlos, la verdad, muy contento de estar como invitado en tu leída columna y quiero enviarles un gran saludo a tus lectores y seguidores, estoy muy feliz de compartir con ustedes.

Maestro Mauricio para nosotros es un placer interactuar a través de este prestigioso medio de comunicación, déjame decirte que te consideramos un gran ídolo de nuestra música afrocaribeña y queremos saber ¿cómo empezó a gustarte la música?

Carlos, la música para mí lo es todo, es mi fórmula de vida y estoy en ella desde que tengo uso de razón con mucho estudio, y Dios me ha dado respaldo en todo lo que he hecho y aunque no soy el más exitoso del mundo, me siento bien conforme.

Muy bien Mauricio, por cierto, cuando estuviste en la orquesta “La Crítica”, ¿fuiste influenciado por algún músico?

Sí, cuando yo estaba en La Crítica, tenía mucha influencia de Oscar D’León como factor principal, cuando yo lo vi tocando y cantando, con ese swing increíble, eso me marcó definitivamente y escuchar a artistas de la época como Andy Montañez, El Gran Combo, Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Celia Cruz y fíjate que la vida me permitió con el placer y honor de trabajar con todos ellos; porque trabajé con Héctor, Celia, Oscar y muchos otros de Puerto Rico, de Cuba y mi formación fue enrutada a la música tropical al acompañar a Daniel Santos, Celio González, Alberto Beltrán y el compromiso era mayor al saber que venían de la Sonora Matancera y por ahí se fue cultivando mi gusto por la música.

¿Cuándo nace la idea de cantar, Mauricio?

De verdad que la idea de cantar no era una de mis metas, jamás me pasaba por la mente ser cantante, es más el estar delante de una orquesta me daba mucho nervio, ya que detrás me sentía como pez en el agua, dirigiendo, tocando, pero, dando la cara al público no me consideraba cantante, simplemente tengo un oído normal como para tener una guía de las melodías de las canciones, el hecho de que yo canté fue iniciándome en “Salsa, Silva y Guerra”. Manuel Guerra me había pedido unos arreglos musicales para un proyecto de él, que iba a grabar en Puerto Rico con arreglistas de allá, con Ray Santos y Máximo Torres.Yo le hice los arreglos de dos composiciones mías: “Qué linda es la vida”, “Se va el amor”, y bueno, se grabó en la isla borinqueña, eso quedó espectacular, pero ocurrió aquello del “viernes negro” y los costos se duplicaron y Manuel tuvo que terminar la producción en Venezuela y entonces me pidió la ayuda para terminar la producción, montamos trombón, coros y lo llevé a montar la voz, pero Manuel tenía problemas con las tonalidades de las canciones, no le llegaba bien a los tonos, le grabé todas las guías de los temas, me las aprendí y se los grabé; bueno duramos 3 meses tratando de que él grabara, pero él nunca pudo grabar eso y el técnico de sonido dijo que yo sin ser cantante lo hacía bien y él no, sin embargo, al final terminé grabando el disco ese, que se llamó “Salsa, Silva y Guerra”, porque nos involucramos Mauricio Silva, Manuel Guerra y la disquera Rodven decidió llamarlo así, y allí nació el Mauricio Silva Cantante, sin querer queriendo, yo no me propuse nunca ser cantante, así que cuando es para ti, ni que te quites y así comenzó mi carrera como vocalista.

Mauricio, tenemos entendido que has participado en más de doscientas producciones y eso demuestra que eres un músico bien activo en la industria musical debido a tu profesionalismo. Coméntanos:

Mira, yo cuando más o menos llevaba 200 discos que más o menos los tenía computados, pero yo no sé, perdí la cuenta. Por ejemplo, en estos días me reencontré con un músico de Barranquilla, ya habíamos trabajado juntos en el año 1987, en una gira musical por Estados Unidos, yo como pianista en una orquesta y él como timbalero, por cierto, muy famoso en su ciudad y le hice un arreglo en aquella época y me trajo a la memoria ese trabajo y me dijo que estaba en Youtube.

Entonces mi participación ha sido como arreglista, músico, pianista, trombonista, corista, a parte de los discos donde he participado como cantante o como invitado. Recuerdo que trabajé con “El Trabuco Venezolano”, artistas de Panamá, Puerto Rico, Colombia y naturalmente con venezolanos, de Estados Unidos, ah y de Cuba también. He hecho muchas cosas, tanto con la salsa, boleros, gaitas y mucho más, lo que pasa es que me conocen más en el estilo de salsa, a parte de la música venezolana, el jazz, el Bosanova, el merengue, la música de Billo’s, Los Melódicos, participando activamente con ellos y bueno con salsa he hecho trabajo con Choco Orta de Puerto Rico, El Canario, Oscar D’León, Arabella, con el arreglo que le hice del tema “Callejón” de Tite Curet Alonso; la verdad que no me quejo.

Por cierto, Mauricio, una pregunta por decirlo así, obligatoria, actualmente que has realizado en este confinamiento por la pandemia allá en Miami y esa experiencia por verte afectado por el Civid-19. Coméntanos:

Bueno, el año 2020 fue muy difícil para todos y lo principal que no puede parar nunca es el suministro de alimentos y medicinas; pero el esparcimiento y entretenimiento está paralizado y tímidamente se ha empezado a mover un poquito, pero inclusive han vuelto a detenerlo porque la pandemia aún sigue y acá comenzaron las vacunas pero los primeros en recibirla serán los médicos, enfermeras y luego irán las personas de tercera edad, niños y público en general, para que ojalá sea la solución para el 2021 y así los artistas vuelvan a los espectáculos.

A mí me afectó el coronavirus, me dio bien fuerte, aislado 15 días con muchos síntomas, pero me lo detectaron con el examen, hice todo el tratamiento médico, tuve mucha depresión, pero gracias a Dios un domingo, amanecí muchísimo mejor y dije ¿será que me curé? Ja, ja, ja, luego me realicé otro examen y salí negativo, pero es una experiencia que se ha llevado a colegas, amigos y familiares; donde yo vivo acá en Florida, se contagian más de 2000 personas diariamente y en todo el país mueren a diario 3000 personas, pero seguimos optimistas en salir airosos.

Mauricio, ¿tienes algún proyecto próximamente?

Sí, proyectos siempre hay, estoy produciendo artistas nuevos que más adelante conocerán, pero el legado de la salsa mundial es lo más reciente que saqué al mercado, es un tributo a la salsa del mundo para que las nuevas generaciones, conozcan esa salsa que nos enamoró en los años 70, 80 y 90. Eso está en todas las plataformas digitales e igualmente está el legado de la salsa venezolana. Asimismo, el disco de “Billo’s Legendarios”, donde tuve la oportunidad de ser el arreglista y encargarme de la parte musical de esa producción, donde participaron: Carlos Vives, Oscar D’León, Charlie Aponte, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Alex Bueno, Eddie Herrera, Don Fulano y Mily Quesada; además está de invitada especial, la venezolana Karina y los vocalistas de Billo’s Caracas Boys.

También estoy trabajando con lo nuevo de “Adolescentes” en su nueva etapa, de la mano del negro Mendoza. Estoy haciendo el “Legendario Billo’s Nº 2” y hay conversaciones con Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Silvestre Dangon, Carlos Vives, quien quiere cantar el tema “La Casa de Fernando”, e igualmente estoy ayudando a muchos colegas, porque el mundo del disco ha cambiado mucho, ya no hay disqueras que apoyen; así que estén pendientes para este 2021 porque vienen producciones muy buenas.

Mauricio, dinos ¿a cuáles cantantes has acompañado en tu exitosa trayectoria?

Bueno, tuve el honor de aprender y tocar con Alberto Beltrán, Celio González, Daniel Santos, esos tres cantantes de la “Sonora Matancera”, los acompañamos con “La Crítica”, pero luego acompañé a: Ruddy Márquez, José Luis Rodríguez, Oscar D’León, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Justo Betancourt, Ismael Miranda, Eddie Santiago, Vity Ruiz, Maelo Ruiz, Tito Rojas (QEPD), Pedro Arroyo, Luisito Carrión, Rafu Warner, a la mayoría de esos artistas, de la época de los 80 y 90, y muchísimos más con quien tuve la oportunidad de formarme musicalmente. Para ir finalizando Mauricio, en Barquisimeto, tenemos un amigo en común, Nelson García “Nelsonero”,

¿Cómo fue tu trabajo con él?

Hablar de Nelson, es hablar de un gran músico, de una gran persona, desde la primera vez que lo conocí, nos conectamos, hicimos un disco con muy pocos recursos, pero hubo una magia de un muchacho talentoso que buscó a un músico que soy yo y se puso en sus manos, y dejó que lo llevaran, aunque los temas en su mayoría son de él o casi todos los temas eran de Nelson y vestí esos arreglos buscando un estilo con trombones y saxo barítono, quedando un disco con mucho corazón, y a partir de allí, Nelson, por su forma de ser, se le han abierto muchas puertas y ha viajado por muchos sitios del mundo, y de verdad que lo quiero mucho, les pido que lo apoyen porque es uno de esos talentos reales, no es maquillado, no es fabricado, es natural, ese es Nelson de Jesús “Nelsonero”.

Queridos salsómanos, asiduos lectores de Salsa Escrita, estamos muy agradecidos con Mauricio Silva por la interacción que hemos tenido, danos un mensaje final: gracias profesor Carlos, claro que sí, muy agradecido por permitirme compartir en tu prestigiosa columna salsera, leída a nivel mundial y en donde proyectas y apoyas al talento de mi país y de Latinoamérica; ojalá nos podamos reencontrar pronto; yo tengo un poquito de Barquisimeto, porque tengo una tía que vive en la urbanización El Obelisco, tengo primos, padrinos, a Rafael Ure y para ellos un saludo grande. Quiero mucho a esa ciudad, la “Ciudad Musical del Venezuela”, tengo numerosos amigos allá y participé en orquestas tales como: Nino y su Orquesta, La Banda Actual, todos amigos y que compartimos mucho, así que saludos a todos, gracias por esta oportunidad profesor Carlos Colmenárez “El Amigo de los Salseros” y espero vernos pronto, se les quiere ¡con fuuriaaa!

Efemérides salsera de la semana: (11-01-1948) nace en Nueva York, José Mangual Jr. “Mr. Campana Man”. Extraordinario percusionista, sonero, productor y director musical de la “Orquesta de Héctor Lavoe”, “Son Boricua”, “Black Sugar Sextet” y su propia orquesta. (13-01-2006) Raimond Barreto Pagán “Ray Barreto”, “El Manos Duras”, recibe en ceremonia celebrada en el Gran Ballroom del Hotel Hilton de Nueva York, el título de “Maestro del Jazz” de parte de la National Endowment for the Art (Asociación Internacional de Educación del Jazz en Español) (AIE), la máxima distinción que pueda recibir un músico de jazz. (14-01-2001) muere en Puerto Rico, Frankie Hernández, destacado sonero de sobresaliente participación, entre otras, con la orquesta del “Rey del Bajo” Bobby Valentín y su propia banda. (15-01-1948) nace en Caracas Teo Hernández, bravo sonero que se da a conocer, entre otras bandas, con “Los Dementes”, “La Crítica” de Oscar D’León, “La Venezuelan Másters” y con “La Descarga Criolla” de Joel “Pibo” Márquez. (15-01-1956) nace en Caracas Pablo Landaeta Jr., percusionista, hijo del legendario “Pan con Queso” Landaeta, actual director y líder de “El Sonero Clásico del Caribe”

¿Sabías qué?: La fama de Alberto “Toñito” Ledee, comienza y termina con la Sonora Ponceña, se dio a conocer con el tema “Barra limpia” y termina con “No bebo más”. Hombre sencillo que atípicamente no le gustaba beber ni andar en farras y que murió en un accidente automovilístico al quedarse dormido mientras conducía. Pues bien, Toñito Ledee, que al momento de su muerte no alcanzó a conocer a su segundo hijo, grabó como cantante antes de La Ponceña, en una orquesta llamada “Segunda Parte” y cuyo trabajo salió en un disco de 45 RPM, los temas incluidos en este sencillo fueron: “El navegante” y “Este mundo sigue así”.

Léxico salsero: “Mambo”, además del género musical, el mambo es la parte más cadenciosa del son y la salsa. En el mambo, improvisan los instrumentistas y el cantante introduce las inspiraciones. A esta sección también se le llama “moña”. “Bolero”, el bolero cubano, género musical cantable y bailable, es romántico y sentimental. Toma su inspiración de la ópera, los romances franceses y las canciones napolitanas. Sobre un compás de 2/4, desarrolla melodías clásicas y refinadas con textos poéticos donde se mezcla la nostalgia, el encanto de las mujeres y los amores imposibles. Amalgama de diversas influencias, este género se fija a partir de 1880 en la región oriental de Cuba, llevado por los cantantes de trova que le infundieron un juego de guitarra sincopado, conocido como (el rayado). Se cuenta que el primer bolero, “Tristeza”, fue escrito en 1885 por José “Pepe” Sánchez, cantante y guitarrista autodidacta. Es a principios del siglo XX que el bolero llega realmente a La Habana, donde se impone en las peñas y los cafés, gracias a los músicos que llegaron del oriente como Sindo Garay. En el transcurso de los años 20, el bolero, mestizado con el son, le da paso al bolero-son, popularizado en aquel entonces por los tríos y los septetos y hasta nuestros días conocido con el nombre de balada o salsa romántica.

¡Hasta la próxima y sigamos salseando!

Foto: Cortesía