Tertulias de Café: Decisión | Por Maximiliano Pérez

“No podemos saber lo que nos deparará el futuro, lo que podemos hacer es usar la información que tenemos para tomar la mejor decisión posible.”

El final de un viaje es siempre el principio de otro. El cambio es doloroso y siempre tiene un precio. Duele soportar ese precio, pero no podemos permitir que eso nos domine. El mañana es un misterio y lo único que podemos hacer es afrontarlo con determinación. Seguimos adelante, siempre adelante, hacia lo que sigue. Tomamos una decisión, nos comportamos de acuerdo con ella y no hay más que vivir y esperar.”

Fuente: mundifrases.com

Se dice que la peor decisión es la que no se toma, estamos en un periodo donde la irresponsabilidad de muchos se basa en el criterio de otros tantos y me recuerda una frase que leí hace poco y se me gravó, porque considero que encierra una realidad tan grande como una catedral, pero no recuerdo su autor, por tanto, pido a él, me perdone por omitir su nombre, pero dice así, cito:

“Mis buenos criterios vienen de mi experiencia …

Y mi experiencia viene de mis malos criterios”.

Los venezolanos parecemos confirmar las palabras de Andrés Eloy Blanco, en su poema “La Loca Luz Caraballo”, cuando expresa…

“Subida, bajada y brinco, mientras más siento su ahínco…”

Pareciera que como dice el adagio popular: “Se perdió la brújula.”

La incertidumbre crece cada día más y hay sectores que llaman al apoyo de la destrucción, de la corrupción del pillaje, del abuzo de poder y hay quienes, por una bolsa de comida y por la consecución de un bono que no han trabajado venden su conciencia al mejor postor, otro sector investido de falsa honestidad, de amor a la libertad y a la democracia trata de manipular y justificar sus nuevas riquezas, mintiendo a la población y engañando a los incautos haciéndolos trabajar para ellos, mientras que otro de los sectores es difamado, injuriado y calificado con oprobiosos calificativos, a veces, innombrables por aquellos que pretenden vivir decentemente.

El mundo en su cúpula y globalidad convulsiona en medio de la pandemia y de acusaciones patrióticas, el ciudadano común está desorientado y en búsqueda de un guía mesiánico, que presumo, no llegará. Mientras, el país va en caída libre a un abismo sin fondo que destruye la calidad de vida de los ciudadanos. La hiperestaflación, ahora dolarizada, destruye inmisericordemente, el poder adquisitivo y hace inaccesible la adquisición de medicinas, de alimentos, de los combustibles necesarios para transportarse o para trabajar, mientras los servicios públicos básicos se deterioran cada vez y/o desaparecen.

La situación que enfrentamos los venezolanos, no ha sido fácil, no es fácil, y cada vez se torna más difícil, teniendo como resultado funesto que ha desmembrado a las familias, separado amistades y desarraigado a las personas de sus terruños naturales.

Esto es parte de lo que siento y creo que, como seres pensantes, la decisión es de todos y cada uno de los que habitamos la patria grande que parió a los libertadores del mundo y a los muchachos que se han inmolado añorando democracia y gritando… ¡LIBERTAD!