Tertulias de Café: “Días de grandes sentimientos” | Por: Maximiliano Pérez

…El Amor nada da sino a sí mismo….

Nada toma sino de sí mismo…

El amor no posee, y no quiere ser poseído…

Porque al amor le basta el amor…

Cuando améis no debéis decir “Dios está en mi corazón.

Sino más bien “estoy en el corazón de Dios.”

Y no penséis que podéis dirigir el curso del amor.

Porque el amor si os haya dignos, dirigirá vuestros corazones.

El amor no tiene más deseo que el de alcanzar su plenitud

Pero si amáis y habéis de tener deseos, que sean estos:

De diluiros en el amor y de ser un arroyo que canta su melodía a la noche.

De conocer el dolor de sentir demasiada ternura.

De ser herido por la comprensión que se tiene del amor.

De sangrar de buena gana y alegremente.

De despertarse al alba con un corazón alado y dar gracias por otra jornada de amor.

De descansar al mediodía y meditar sobre el éxtasis del amor;

De volver a casa al crepúsculo con gratitud,

Y luego dormirse con una plegaria en el corazón por el bien amado, y con un canto de alabanza en los labios.

“El amor”, fragmento de un poema de Kahlil Gibran. Tomado de su obra: “El Profeta”

El poeta, pintor y novelista libanés nació en 1883 y emigró a EEUU a los 11 años, por lo cual se conoce como “el poeta del exilio”. Fuente: https://www.revistaarcadia.com

Conmemoramos la fecha del natalicio de “Dios e hijo de Dios”, el más grande amor en la fe, que puede tener un ser humano, días de reconciliación y de buenos deseos, de perdón más allá de la penitencia, como resultado de ese gran sentimiento cuando es puro. Días de paz y de armonía, de recogimiento y reflexión, de abrazos en la ausencia de seres queridos; de quienes la vida nos ha separado por la pandemia que azota la humanidad o por el oprobio impuesto, con ellos sentimos que distancia y tiempo no existen y con esperanza nos aferramos a las palabras de Richard Bach:

“Viaja libre y feliz más allá de los cumpleaños, por encima de la palabra siempre, y entre el aquí y el ahora…Tal vez, podamos vernos un par de veces…”

Y aparece aferrado a nuestros corazones el otro sentimiento, que igual al amor es autónomo…

“La amistad…”

Aquí me sumerjo en las palabras de nuestro Padre Libertador, cuando expresó:

“Di a todos mis amigos que soy siempre el mismo…

Diles que la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal, a los cuales consagro…

Mis deberes, mis sentimientos, mis afectos…

Por último, diles que… LA AMISTAD ES MI PASIÓN.”

Agradezco al Dios Todopoderoso por todo cuanto he amado, amo y amaré; por los grandes amigos que me ha concedido; todos aquellos que me han brindado su apoyo, han entendido mis características de vida y con benevolencia han perdonado mis errores, a quienes les consta mi gran amor por mi única patria, Venezuela y saben de mi desprendimiento por lo material; a todos ellos dedico estás palabras tomadas de mis experiencias, en el deseo infinito porque los días venideros sean de armonía, paz y alegría en libertad plena…