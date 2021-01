Tertulias de Café: Homenaje a un sentimiento sublime. La Amistad | Por: Maximiliano Pérez

“Solo entre la gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa solo tiene cómplices; la gente interesada tiene socios; la gente política tiene partidarios; la gente de la realeza tiene cortesanos; únicamente la gente buena tiene amigos”. François-Marie Arouet (21-11-1894 / 30-5-1778)

Conocido como Voltaire, François-Marie Arouet, fue un escritor historiador, filósofo, y abogado francés, y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un período que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. En 1746 Voltaire fue elegido miembro de la Academia francesa. Fuente Wikipedia.

Desde siempre he pregonado unas palabras tomadas de “El Libertador” …

“La amistad es mi pasión” y, les agregué… “El amor es mi recompensa.”

Consiente estoy de que tal vez no sea el más indicado para dar lecciones de moral o de urbanidad, pero quiero haceros llegar estás expresiones referentes a la amistad porque, a pesar de que en casa de un amigo aprendí: “A tu amigo no lo quieras perfecto… ¡Quiérelo amigo!,” a veces siento que vivimos en un mundo al revés. Últimamente he tenido “sorpresas” de algunas personas, que en verdad no las entiendo. Tengo la sensación que vÍven en un mundo completamente tergiversado donde se pretende que las víctimas sean los victimarios, y supongo que de manera irresponsable tratan de justificar hechos injustificables cometidos, hasta ahora, con total impunidad, por lo tanto, es perentorio el rescate del Estado de Derecho.

A ellos, emulando a Gandhi, les digo:

“Yo los perdono al cumplir la penitencia y…entonces los bendigo.”

Espero que usted saque sus propias conclusiones pragmáticamente lógicas.

De mi padre aprendí que vivimos en un mundo dual, que existe el bien y existe el mal; el arriba y el abajo… el Yin y el Yang. Creo que los seres humanos tenemos un lado bueno y otro no tanto. Yo… “Elijo el lado bueno de las personas e ignoro el otro.”

Defiendo mi verdad, mis principios y valores hasta que me convencen que estoy equivocado.

Respecto a “LA AMISTAD”, la Biblia en Eclesiástico 6 expresa. Cito:

“Si eres amigo, no te vuelvas enemigo.

Si no, tendrás deshonra y mala fama; así es el hombre malo y falso…

La conversación agradable atrae muchos amigos, y al que habla amablemente todos lo saludan.

Que sean muchos tus amigos, pero amigo íntimo sólo uno entre mil.

Si consigues un amigo, ponlo a prueba; no confíes demasiado pronto en él.

Porque algunos son amigos cuando les conviene, pero no cuentas con ellos cuando los necesitas.

Hay amigos que se vuelven enemigos y te hacen quedar mal hablando de tus pleitos.

Algunos son amigos a la hora de comer, pero cuando te va mal no los encuentras.

Mientras te vaya bien, serán uña y carne contigo; pero cuando te vaya mal, te abandonarán.

Si algo malo te ocurre, se vuelven en contra tuya y se esconden de ti.

Aléjate de tus enemigos y cuídate de tus amigos.

Un amigo fiel es una protección segura; el que lo encuentra ha encontrado un tesoro.

Un amigo fiel no tiene precio; su valor no se mide con dinero.

Un amigo fiel protege como un talismán; el que honra a Dios lo encontrará.

El amigo es igual a uno mismo, y sus acciones son iguales a su fama.” Fin de la cita.

Foto: Cortesía