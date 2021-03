TERTULIAS DE CAFÉ/ Maximiliano Pérez

Y ahora… ¿quién podrá salvarnos ?

Ante la actual situación por la cual atravesamos los venezolanos, me hago esta pregunta que internacionalizó un personaje de ficción creado por la televisión mexicana a quien apodaban…

¡EL CHAPULIN COLORADO!

Tan sólo que, el dantesco escenario en el cual sobrevivimos los ciudadanos honestos de este país cada vez se hace más indescriptible, no por lo irreal, sino por la gran cantidad de problemas que debemos sortear y la inmensidad del daño que se está ocasionando a la población en general, muy especialmente a los niños y a las personas de la llamada tercera edad.

La incertidumbre causa daños psicológicos a las personas que la experimentan, que pueden ser incalculablemente dañinos. Los habitantes de este país vivimos en una constante y continua zozobra; en interminables preguntas…

¿Conseguiré los alimentos y las medicinas que necesito para sobrevivir y para el niño que tengo enfermo? ¿Me alcanzará el poco dinero del cual dispongo para cubrir el alto costo de los alimentos y las medicinas necesarias para mi familia y para mí? ¿Cuánto me costará un litro de leche hoy porque ayer no me alcanzó el dinero? ¿Podré conseguir la bombona de gas que busco desde hace un año u ocho meses, o tendré que volver a cocinar con la leña que tanto me perjudica, perjudica a mis familiares y a los vecinos? ¿a qué hora me cortaran la energía eléctrica, ayer lo hicieron a las 7 de la noche después de dos o tres apagones? ¿Podré conseguir la gasolina para mi automóvil y para planta eléctrica que tuve que comprar?…

Es tenebrosa la forma como subsiste el sistema productivo, específicamente, el sector primario, el agropecuario, el productor de alimentos que necesita la población.

Es titánico el esfuerzo que se tiene que realizar para conseguir las semillas, los insumos: fertilizantes y agroquímicos; la electricidad y los combustibles imprescindibles para la utilización de maquinarias, equipos y para el transporte. Aquellos héroes anónimos que logran sortear el Rosario de obstáculos diarios y llegan a lograr cosechar sus productos, en muchas ocasiones los ven pudrirse sin poder hacer nada, porque no consiguen gasoil para utilizarlo en los camiones que comúnmente los llevaban a los centros de distribución o de consumo, y si milagrosamente lo consiguen tienen que enfrentarse a la matraca de algunas alcabalas (así fue denunciado públicamente por el Fiscal General de la República) que se llevan un buen porcentaje de lo que podría ser la subsistencia monetaria para quien ha dedicado toda su vida en abastecer de alimentos a la clase trabajadora, sobre todo de la empresa privada que brinda bienestar económico y seguridad social a sus empleados y obreros.

Los productores agropecuarios se están especializando en un curso intensivo de “SUPER-HÉROES”, no sólo tienen que vencer las adversidades descritas, tienen que sortear, amenazas a su integridad personal y en algunos casos también de sus familiares; secuestros, intentos de homicidios, saqueos, abigeato, robos, hurtos, cobro de vacunas, expropiaciones, confiscaciones, expoliaciones; la desaparición del financiamiento como consecuencia de la hiperestaflación impuesta por el sistema político–económico errado al cual nos han sometido. Hiperestaflación y ausencia de financiamiento que imposibilita el mantenimiento y/o la reposición de maquinarias, equipos e infraestructuras.

Tengo la esperanza de que aquellos funcionarios que aceptaron la autoridad para solucionar los graves problemas que destruyen la calidad de vida de los venezolanos cumplan con la responsabilidad que conlleva la ejecución de esa autoridad, más aún cuando es ejecutada con abuso.

No he sabido de alguien que trate sobre la desesperación de un niño o de anciano que se quede atrapado en un ascensor desde las 7 de la noche, hasta la mañana siguiente. O lo que sufre un anciano subiendo botellones de agua a un décimo piso, luego de haberse hecho una operación de cadera o de la columna vertebral, porque el ascensor del edificio donde vive, se dañó con una sobre carga de voltaje, luego de un apagón.

¿Quién protege a los discapacitados que están imposibilitados de permanecer en una sola posición por largo tiempo y tienen que hacer las colas en las gasolineras porque, aun llevando los informes médicos y con la Ley de Protección al Discapacitado, o sea LA LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en sus manos, y algún funcionario de turno le contesta que en el país no hay ley y que tiene que hacer la cola porque si no, no se le surte de gasolina o de gas?

Hago énfasis en que me apego a la Constitución Nacional, las leyes, los reglamentos y a los Tratados Internacionales suscritos por la República porque creo firmemente que en la Justicia está el camino de la paz, y que estas palabras son, tan sólo, un llamado a la reflexión ante la situación cotidiana en la cual “subsistimos obstinadamente” los venezolanos que no hemos querido o no hemos podido ser parte integrante de la diáspora que huye despavorida en búsqueda de un merecido bienestar.

La sensatez resultante de la lógica y la razón me indica que “en la Unidad está la salvación.”