Tertulias de Café | Por Maximiliano Pérez

Empoderamiento de la ignorancia, la estupidez y la envidia

De un profesor universitario, economista de larga experiencia recibí el concepto de “Oclocracia”.

Según el filósofo escocés James Mackintosh (1765-1832) en su VindiciaeGallicae, “la oclocracia es la autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso, como el despotismo del tropel, nunca el gobierno de un pueblo.”

He pregonado:

“No es lo mismo un hombre pobre que…un pobre hombre.”

“No es lo mismo mujer que… dama.”

Los seres humanos, hasta el momento hemos permanecido en la cima de la pirámide depredadora y no existe en la actualidad ninguna criatura que nos dispute el puesto. El mayor asesino de la tierra es el ser humano y hasta mata por intereses propios o por deporte. El depredador mata para sobrevivir El hombre es auto destructor y es consciente del asesinato que está cometiendo.

Los seres humanos nos hemos convertido en los voraces destructores de la fuente natural de nuestra propia vida, en nuestro afán por superarnos y, que en cierta forma nos se sentimos un poco Dioses; creadores, inventores, transformadores, dueños de la vida, patrones del universo, nos olvidamos que todas las cosas en la naturaleza no están hechas por azar, que cada especie ocupa su lugar en la rueda de la vida, que cada una tiene un rol.

Los seres humanos destruimos nuestra propia naturaleza

Destruimos nuestro hábitat con verdadera saña, como si odiáramos la bellísima morada en que vivimos y a las criaturas que nos acompañan y viven con nosotros. Acabamos con las plantas que son nuestro abrigo, alimento y medicina, sin el menor agradecimiento, sin la más mínima consideración. Destruimos y aniquilamos. Bombardeamos la tierra y todo ser vivo que se nos atraviese con fuerza destructora.

Y así pudiéramos hacer una relación de cuanta cosa destruimos y/o intentamos destruir los seres humanos a nuestro paso por la tierra y cada generación, como si fuese la última que fuera a existir. Tanto es el afán destructor del hombre, que intenta por igual destruir su pasado y el pasado histórico, los patrimonios de la humanidad.

Fuente: http://www.alterinfos.org

El empoderamiento del populacho, caracterizado por la ignorancia, la estupidez y la envidia, desplazando al ciudadano respetuoso y apegado a la ley es notorio, trato de no personalizar mis actividades, pero es el caso de qué, el día 8 del mes en curso una vecina, a quien no me corresponde calificar, después de haber solicitado la colaboración para realizar la limpieza de un terreno de la comunidad, bajo la autoridad que ella misma se confirió, y a lo cual yo realicé el aporte correspondiente, de forma por demás chabacana, grosera y tal vez amparada por el supuesto triunfo del sector político al cual pertenece, demostró su verdadero interés de realizar aquella actividad. Al negarse la persona que había contratado a realizar un ecocidio, ella misma MACHETEÓ unos arbolitos que yo había sembrado y cuidado en el terreno en referencia; regándolos, abonándolos, fumigándolos contra insectos y plagas que los habían atacado y realizando el respectivo control fitosanitario, desde hacía cuatro años atrás, aproximadamente.

Las palabras obscenas características de este tipo de “mujeres que abusan de su condición femenina”, no se hicieron esperar pero, traigo a colación el hecho, como un ejemplo de lo que es el abuso de autoridad (aun sin tenerla) que ejerce este tipo de personas, que me inducen a aseverar que la envidia es el peor de los males que puede ostentar un ser humano.

Mi amor por la naturaleza no lo cito solamente con éste hecho, en Youtube he subido nueve (09) videos que demuestran mi lucha por la defensa del ambiente desde hace mucho más de cuarenta (40) años. Les invito a que visiten en Youtube: Desastre Ecológico en la Sierra de Portuguesa y/o Curemos La Tierra… “Dios se apiade de Venezuela.”