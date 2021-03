Camioneta robada por ELN estaría en poder de un militar en Barquisimeto

Un robo que había sido denunciado en mayo de 2019 en el sector El Tablazo, de El Zulia, en la vía a Tibú, en la que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) despojaron a unas personas de una camioneta y fue desaparecida, vuelve a ser vista en manos de un funcionario venezolano.

El vehículo para ese momento prestaba el servicio de transporte a una empresa contratista de Ecopetrol, pero fue robada y llevada hacia la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

El diario La Nación reseñó que los propietarios de la camioneta marca Wolkswagen modelo 2019 habían realizado la denuncia, sin embargo, los funcionarios no lograron recuperarla a pesar de conocer su ubicación a través del sistema de GPS durante cinco días posteriores al robo.

Al parecer, este estuvo en la zona de frontera entre Puerto Santander y Boca de Grita en Venezuela, donde estuvo bajo el poder de un integrante de una banda criminal de la zona.

Pero en febrero de 2020 se registró un enfrentamiento entre las los funcionarios venezolanos con un grupo armado ilegal en la frontera, tras esto fueron incautados al menos 50 vehículos en territorio colombiano, entre ellas se encontraba dicha camioneta reportada como robada.

Cuando los propietarios del vehículo conocieron el hecho, de inmediato se trasladaron a La Fría en Venezuela para darle a conocer a las autoridades venezolanas que su camioneta era uno de los vehículos que habían recuperado de los grupos ilegales.

Al comprobar que se trataba de la camioneta, la Fiscalía Militar aseguró que devolverían la camioneta, pero no ha sido así.

“Cuando regresé a radicar los documentos de la denuncia del robo y pedir que me regresaran la camioneta, ya no me quisieron atender y no volví a tener respuesta de parte de las autoridades venezolanas”, dijo la propietaria del vehículo.

Poco tiempo después los dueños de la camioneta descubrieron que un alto mando militar venezolano tiene en su poder el vehículo, sin las placas y circulando para su uso personal, en la ciudad de Barquisimeto.

“Tengo fotos y hasta videos de mi camioneta andando en Barquisimeto. El general que la tiene trabaja en la zona de frontera, pero vive allá y por eso siempre observan mi camioneta en ese lugar. Hasta el momento no he tenido respuesta alguna”, explicó la afectada.

Foto: Cortesía