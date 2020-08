Desaparición de Carlos Lanz: Investigación asegura que salió de su casa de forma voluntaria

El fiscal general del Ministerio Público, Tarek William Saab, indicó este viernes que gracias a las casi 60 experticias ejecutadas hasta el momento han comprobado que el profesor Carlos Lanz, desaparecido desde el 8 de agosto, salió de su vivienda de forma voluntaria, y “no existe ninguna evidencia criminalística de violencia en su en su hogar o en el entorno”.

Saab, informó que el Ministerio Público designó a los fiscales 94º Nacional y su auxiliar, además del 46º Nacional para investigar la desaparición del profesor Carlos Lanz, ocurrida en el estado Aragua y que ha desatado leves protestas por los hijos y seguidores del dirigente exigiendo conocer el paradero.

El Fiscal recordó que Lanz “se ha venido desempeñando como asesor del Ministerio del Poder Popular para la Educación y se ha dedicado al estudio de los ataques de potencias extranjeras contra Venezuela”.

Detalló que Nicolás Maduro solicitó que el caso fuera esclarecido. Las investigaciones cuentan con el apoyo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

“La esposa del profesor Lanz informó que el 8 de agosto salió de su vivienda a las 8:30 a.m. y dejó a su esposo durmiendo. A las 11:30 a.m. aproximadamente, la hija de Carlos Lanz, que estaba en la misma casa, salió de su habitación y se percató de que su padre no estaba, lo que le pareció muy extraño, pues nunca sale sin avisar y menos en la situación de pandemia. Hizo llamadas para saber si estaba con su esposa o con amigos y no dio con él”, explicó.

Añadió que “al regresar su esposa a las 6:30 p.m. y ver que seguía sin aparecer y que su teléfono estaba apagado, se decidió a denunciar”.

La investigación también reveló que el teléfono celular de Lanz tuvo conectividad dentro de su casa a las 11:30 a.m. de ese día y después no volvió a emitir señal.

El Fiscal General agradeció a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), al que han solicitado emitir una alerta amarilla, que es específica para localizar a personas que han desaparecido en su país de origen.

E. De Sousa

Foto: Vía Telesur