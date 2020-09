Disuelven protesta en Palavecino. Manifestante acusa agresión de los funcionarios

Un habitante de la urbanización La Hacienda, en el municipio Palavecino acusa a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de haberlo agredido durante una manifestación por servicios públicos, ocurrida la mañana de este martes 29-S.

“Me sacaron un brazo y me duele la mandíbula, metieron la rodilla en la cara, me pisaron, pero los vecinos los empujaron y me sacaron, me metí a la garita después”, contó después del hecho.

Según el testimonio del hombre, los uniformados intentaban quitarle el teléfono con el que estaba grabando la protesta, que había iniciado a las 8:00 de la mañana por una convocatoria vecinal.

Entre el forcejeo con aproximadamente cinco funcionarios terminó tendido en el suelo, con el teléfono en el bolsillo y un brazo encima del aparato, para que no se lo arrebataran. Sin embargo, terminó lesionado en el hecho, aseguró.

La protesta fue finalmente dispersada por la PNB, Guardia Nacional Bolivariana y Polilara cerca de las 9:30am. Vecinos manifestaron a El Informador que volverán a “exigir sus derechos a servicios básicos”, el día de mañana.





E. De Sousa

Fotos: Cortesía