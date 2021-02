Muertos dos efectivos militares en choque de motocicleta y gandola, en adyacencias de Sidetur

Dos efectivos de la Aviación Militar de Venezuela perecieron trágicamente cuando la motocicleta sobre la cual se desplazaban se vio involucrada en un violento choque contra un vehículo de carga pesada.

El accidente en cuestión tuvo lugar en la avenida Las Industrias, diagonal con la sede de la empresa Sidetur, en Barquisimeto, poco antes de las 8:00 de la noche de este miércoles 17 de febrero.

Los efectivos fallecidos quedaron identificados como el sargento mayor de tercera Jesús Argenis Colmenárez, de 29 años de edad, quien estaba domiciliado en el barrio Los Sin Techo, de la capital larense.

Y el sargento de segunda Héliver Cuicas Túa, de 20 años de edad, quien residía en el barrio Los Pocitos, de Barquisimeto.

Ambos se desplazaban sobre una motocicleta marca Leon, signada con las placas N° AV-096, de la cual se ignora cuál de los dos efectivos la conducía.

Los dos se encontraban asignados a la Base Aérea “Teniente Vicente Landaeta Gil”, de Barquisimeto

Por causas hasta ahora no determinadas, en el sitio antes indicado, dicho vehículo de dos ruedas se vio involucrado en un violento choque con el chuto de una gandola que no llevaba remolque, y del que, hasta ahora, no se conoce la identificación de su conductor.

No se tienen hasta este momento mayores detalles en torno al lamentable percance vial.

No obstante, de acuerdo con versiones ofrecidas por algunas personas en el lugar del accidente, el chuto trató de dar allí la vuelta en “U”.

Y fue entonces cuando la motocicleta se estrelló contra dicho vehículo de carga pesada.

A consecuencia del fortísimo impacto, los dos efectivos militares fallecieron instantáneamente en el mismo lugar del accidente, debido a las múltiples fracturas que sufrieron.

Del caso, están conociendo ya las autoridades el tránsito de la localidad.

Reinaldo Gómez

Fotos: Cortesía Polilara