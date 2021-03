UVL: CIDH había pedido protección para el privado de libertad que murió de tuberculosis

El privado de libertad que falleció este 23 de marzo a causa de tuberculosis, había sido amparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 28 de enero para que el Estado venezolano garantizara la protección a sus derechos a la vida, integridad personal y salud.

El fallecido identificado como José Humberto Hernández Rodríguez (68), había trabajado los últimos doce años en el aeroclub de Barquisimeto, este en pocos días cumpliría cinco años de privativa de libertad por el caso de una narcoavioneta venezolana que fue retenida por las autoridades de República Dominicana el 24 de mayo del 2016 en el aeropuerto La Romana de la isla caribeña.

Este vivía en la Urbanización La Carucieña al oeste de la ciudad de Barquisimeto. Una de sus hijas, identificada como Norka Hernández indicó que desde que imputaron a su padre, “no tuvo ni convocatoria a juicio. Eso ha sido un retardo procesal increíble lo que evidencia más injusticia y murió con su nombre manchado a pesar de que era inocente”.

Detalló que aunque tenía una medida cautelar a su favor por parte de la CIDH la acción nunca se ejecutó. “Tanta lucha para que a mi papá le otorgaran la medida humanitaria. Tanta lucha para que lo trasladaran a un hospital. Tanta lucha para limpiar su nombre, porque nunca ha sido culpable de nada, pero la maldad venció”.

“No respetaron sus derechos”

“Mi papá murió luego de luchar tanto y por culpa de la maldad. Esto es injusto. Nunca le respetaron sus derechos humanos” expresó Norka para Una ventana a la libertad.

Desde hace aproximadamente dos años, la salud de José Humberto se complicó, pero detalla Norka que desde mediados del año 2020 la situación se agravó más pues el privado de libertad sufría de crecimiento prostático en tercer grado, hipertensión, aorta calcificada, una hernia inguinal, neumonía con derrame pleural y tuberculosis,

Indicó que esta última enfermedad que nunca pudo ser confirmada pues para realizarle los exámenes que ameritaba, la hija nunca logró las órdenes de traslado para sus chequeos médicos y tampoco pudo reunir el dinero para realizarle el estudio, pues en el sistema público de Lara no hay equipos para realizar esos análisis.

“Mi papá murió cadavérico. Las inyecciones que le aplicaban en la emergencia del hospital le dolían. Cuando se alimentaba, decía que le molestaba tragar; uno veía su cuerpo y se le notaban los huesos de lo flaco que estaba”.

“Mi papá no era el mismo que se veía en fotos. Creo que pesaba menos de 50 kilos. Sufrió mucho por algo de lo cual no era culpable” relataba también con dolor una hermana de crianza de Norka y que también consideraba a José Humberto como su padre.

“El presidente del Circuito Penal Lara no me ayudó”

La hija del privado de libertad visitó en repetidas ocasiones el Circuito Judicial Penal de Lara, en una de esas visitas se topó con presidente del circuito y lo abordó. En pocos minutos, le explicó la condición en la que estaba recluido José Humberto en Fénix y la medida cautelar de la CIDH pero Díaz no hizo mucho para ayudarla ni atender su caso.

“Luis Ramón Díaz no me ayudó. En pocas palabras casi que me dijo que no podía hacer nada. Eso me llenó de impotencia, de rabia porque nunca hubo intención de hacer nada por el juicio o la libertad de mi papá” enfatizó Norka cuando recuerda el encuentro que tuvo con la máxima voz jurídica que tiene el estado Lara.

José Humberto estuvo recluido entre los calabozos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Lara y la Comunidad Penitenciaria Fénix que se ubica al norte de Barquisimeto, donde su estado de salud se complicó hasta el punto que lo llevó a la muerte.

Desde el momento de su captura hasta el día de su muerte, Norka y el resto de familiares aseguran que el señor era vigilante del Aeroclub Barquisimeto y que en sus responsabilidades laborales nunca tuvo que ver con las aeronaves para que lo vincularan con el cargamento de 350 kilogramos de cocaína que fue incautado en dominicana.

