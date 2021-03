Biagio Pilieri: Vacunas aprobadas por el Covax deben ingresar al país

Tras varias intermediaciones en la Mesa Técnica Nacional para el acceso de Venezuela al Covax donde participaron miembros de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, representantes de la Organización Panamericana de la Salud y de la UNICEF, se acordó un plan único de vacunación en Venezuela, plan de acción que Nicolás Maduro ahora intenta impedir.



La información fue dada a conocer por el Diputado a la AN y Coordinador Nacional de Convergencia Biagio Pilieri, quien exigió permitir el ingreso inmediato de las dosis de la vacunas aprobadas por el Covax para palear la pandemia del coronavirus chino.



“Exigimos el ingreso de toda vacuna aprobada por las organizaciones de la salud de carácter internacional que entran por el Covax, pues éstas tienen autorización de uso por la Organización Mundial de la Salud”, dijo.



Pilieri explicó que luego de haber superado los principales inconvenientes de deudas que la administración de Maduro mantenía con la organización Panamericana de la Salud donde figuraban varios plazos vencidos, la AN legítima presidida por Juan Guaidó llegó a un compromiso de pago inicial luego de varias intermediaciones en la mesa técnica nacional para el acceso de Venezuela.



El diputado nacional resaltó: “El régimen no le da la gana que ingresen al país las vacunas con la excusa de la no comprobación, las cuales no son ciertas, según la Organización Mundial de la Salud, no hay razones técnicas para no dejar entrar esas vacunas”.



Biagio Pilieri señaló que “el régimen intenta persuadir con otras vacunas raras y gotas milagrosas” al ciudadano.



“No aceptamos discriminación y menos aun cuando está en juego la salud y la vida de millones de venezolanos, es inaceptable para nosotros ahora, aún más cuando el régimen admite que se viene elevando exponencialmente y peligrosamente la cantidad de contagio en nuestro país, por lo tanto, no podemos estar sujetos a capricho ni intereses políticos o particulares del régimen y, por eso, exigimos dejen entrar la vacuna para todos los venezolanos”, finalizó el diputado a la AN.