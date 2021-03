DIGO LO QUE OIGO/ Custodio Segovia

Muy alborotado el cotarro político en Lara. Surgen candidatos, nombres, supuestas alianzas, pagos y otros. Comentan de alianzas ý fijos como línea nacional gente para gobernación y alcaldías. Se dice que a un aspirante le aplazaron las aspiraciones por otros años. Tiene que madurar dijeron.

La empresa Conferry en manos rojas rojitas aumentó las tarifas del pasaje desde Guanta ( Estado Anzoátegui) hasta la isla de Margarita. Un adulto mayor deberá disponer de 16 millones de bolívares para el pasaje ( ida y vuelta), algo así como 4.29 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela. Niños y adultos cancelarán 4 millones de bolívares ( 8 millones con retorno). Esto sin incluir comida, alojamiento, transporte interno, y recreación. ¡ Turismo para enchufados, familiares, afines y conexos!

El representante sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, aseveró que de acuerdo al monitoreo que realizan en el territorio nacional, de 64 centros asistenciales solo 27 hospitales recibieron la vacuna Sputnik V. Criticó que no exista un conograma para el proceso de inmunización.

Decenas de presos políticos civiles y militares continúan secuestrados por la narcotirania de Maduro. Entre ellos el Cap. Juan Carlos Caguaripano, torturado por los esbirros del régimen que al mismo tiempo acurrucan en su seno a los capos narcoguerrilleros de la FARC y del ELN

Cadena Makro reelanza sus tiendas en todo el país. Recientemente trascendió el cierre de sus establecimientos, pero ahora informan seguir en Venezuela. Se comenta que gente de uniforme a través de testaferros está en el negocio.

Escribe monseñor Ovidio Perez Morales en su cuenta @OvidioPerezM:

La Venezuela deseable:donde oficialistas y opositores puedan compartir pacíficamente; donde los MCS sean multicolores; donde no debas sacar un carnet que no sea la cédula de identidad; donde no tengamos que soportar cadenas presidenciales ni mendigar CLAPS.

Alertan en la urbanización Los Yabos en Cabudare sobre la supuesta presencia de sujetos que siguen a las jovencitas. Siembran el terror según comentan. Familias esperan acciones policiales ante la situación. Son varios los casos detectados.

“Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema.”(Winston Churchill)