‘Excuse Me, I Love You’: el documental en Netflix que estrenó hoy, Ariana Grande

La cantante estadounidense, Ariana Grande lanzó este lunes 21 de diciembre, su documental en Netflix: ‘Excuse Me, I Love You’. Esta cinta ya disponible a través del grande del streaming, abordará los momentos que vivió la cantante durante su última gira mundial, ‘Sweetener Tour’.

“21 de diciembre, un año después del cierre, la gira mundial ‘Sweetener Tour’ vuelve a casa para ti”, expresó la intérprete a través de su cuenta oficial de twitter.

El estreno coincide con el aniversario del final del tour, que comenzó en marzo y acabó en diciembre de 2019. La gira tuvo 101 conciertos, 1,3 millones de espectadores, recaudó 146,4 millones de dólares entre países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Francia.

La relación entre Ariana y Netflix no terminará con Excuse Me, I Love You porque la artista es parte del megaproyecto de la nueva película Don’t Look Up.

En la producción compartirá elenco con estrellas como Chris Evans, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Rob Morgan, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Matthew Perry y Tomer Sisley.

