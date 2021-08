Luis Vicente León: nadie va a una negociación a perder

El presidente de Datanalisis y analista político Luis Vicente León, aseguró que “nadie va a una negociación a perder”, en relación al diálogo que se realiza en México entre el Gobierno y la oposición venezolana.

Para el economista el interés de Nicolás Maduro, responde a la búsqueda de una legitimación aunque sea empírica de su gobierno, interna y externamente.

“Sí el éxito de esta negociación es la salida de Nicolas Maduro… el resultado lamentablemente es claro, eso no va a ocurrir”, dijo.

Según León, a pesar de que Maduro controla el poder, tiene que complacer y responder a interés de los otros actores, militares, algunos civiles por lo cual “sus propios riesgos están es dentro de su revolución”.

“Maduro no le tiene miedo a los marines ni a la oposición. La oposición dice… no vamos a tener gasolina, medicina porque Nicolas Maduro está ahí. Pero el pueblo se pregunta. ¿Tu me prometes que sí me quedo sin medicina Maduro se va? La respuesta es no”, enfatizó, según reseña Punto de Corte.

Indicó que Maduro se sienta a negociar porque luego de sus “cálculos” concluye que puede entregarle a la oposición algunas cosas que él tiene, “a cambio de algo que vale más”./SYGA

Foto: archivo El Informador Venezuela